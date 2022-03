Klub, jeho majitel ani Tomáš Netík jako provozovatel však peníze na zásadní opravu nemají.

Už před časem klub souhlasil s předáním stadionu městu, ale vyžadoval záruky, že rekonstrukce začne ve stanovené době. Tomáš Netík chtěl, aby město investovalo peníze do stadionu i před tím, než by ho převzalo do své správy.

„Na sportovní činnost neobdržela naše společnost za celých 25 let působení od města ani korunu na dotacích. Město Nymburk přispívá pouze dva miliony korun ročně na nejnutnější opravy a provoz tak velkého areálu, což ovšem představuje necelých 20 % celkových nákladů vynaložených na chod stadionu,“ vysvětloval před dvěma lety Tomáš Netík.

Radnice však zásadní investici do rekonstrukce stadionu odmítla do doby, než jí bude hala s pozemky patřit.

Několikaletá jednání probíhala souběžně se zcelením a převedením pozemků pod zimním stadionem na město. Podle posledních zpráv z radnice se dolaďují požadavky ze strany klubu a čeká se na předání dokumentace o revizích. „V současné době intenzivně řešíme podmínky převodu zimního stadionu a společně s majitelem a provozovatelem hledáme kompromisy ke zdárnému předání. Že cesta není snadná, snad nemusím zdůrazňovat,“ řekl starosta Tomáš Mach.

Aktuálně město podle mluvčí čeká na doložení platných revizí a dokumentů nezbytných pro fungování zimního stadionu po jeho převzetí do majetku města. Materiály má předložit majitel stadionu. „Velice neradi bychom byli po převzetí zimního stadionu do majetku města nuceni areál zavřít pro nesplňování základních podmínek pro jeho provoz. Město jako řádný hospodář potřebuje před koupí zimního stadionu vidět platné revize a další dokumenty zásadní pro jeho provoz,“ doplnil starosta.