Podle stávajícího harmonogramu má stadion fungovat do 15. dubna. Následující dva týdny se pak bude vyklízet, což se má stihnout do 30. dubna. „Hned po tomto termínu se předpokládá začátek demoličních prací,“ doplnil Vocásek.

Místo úprav nový stadion

Původně se počítalo s tím, že přes 50 let starý stadion projde zásadní rekonstrukcí. Podzimní jednání vedení města a vítěze výběrového řízení, firmy H+H Technika, však dopadla jinak. Starý stadion půjde kompletně k zemi a na jeho místě vyroste zhruba během jednoho roku nová aréna. Celá akce se uskuteční v režimu takzvaného PPP projektu, což mimo jiné znamená, že firma získá od města stadion za symbolickou korunu. Na svoje náklady provede demolici i stavbu nového stadionu, který pak bude následujících dvacet let provozovat. S tím, že zaručí možnost jeho využívání jak pro hokejisty a krasobruslaře, tak pro veřejnost. „Znovuotevření nového stadionu je předpokládáno v červnu 2025,“ uvedla mluvčí radnice Marta Svobodová.

Podle informací Nymburského deníku bude mít nová hala kromě zimní plochy také moderní šatny, ubytovací část, potřebné zázemí a také hlediště se sedačkami. Podle zveřejněných informací by stadion měl mít kapacitu přibližně 670 diváků plus rezervu pro cca dalších 330 návštěvníků. V případě potřeby by tak mohl pojmout až tisícovku lidí. „Je třeba brát v potaz, že nová hala vznikne na stejném půdorysu, na kterém stojí ta současná,“ připomněl už dříve místostarosta Zdeněk Vocásek.

Projekt rekonstrukce zimního stadionu počítal podle dřívějších vyjádření s náklady kolem 200 milionů korun, přičemž část by měla zaplatit dotace od Národní sportovní agentury.

Zajímavostí je fakt, že opravený zimní stadion by měl k získávání energií využívat fotovoltaické panely umístěné na jeho střeše. Podle plánů má být zastřešené i nové parkoviště, které vznikne při pohledu od silnice vpravo vedle stadionu v místech, kde byla donedávna zahrádka restaurace a plocha zarostlá křovím.

Firma H+H Technika není v podobných projektech nováčkem. Stejným způsobem provozuje sportovní zařízení například ve Vyškově, Plzni, Praze či Telči. Za sebou má i stavby zahraničních hal, například v Rakousku, Kazachstánu nebo na Slovensku. Navíc přímo vyrábí komponenty potřebné pro provoz zimních stadionů, jako je chladicí zařízení či mantinely.