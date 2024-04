/VIDEO, FOTO/ Aktuální snímky z útrob nymburského zimního stadionu nabízejí truchlivý pohled. Hlavně pro ty, kteří tu při veřejném bruslení, fandění hokejistům nebo při kláních krasobruslařek strávili dlouhé hodiny svého života.

Bez skleněných výplní a s dírami ve stěnách. Poslední dny nymburského zimního stadionu. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Bagry neúprosně likvidují vnitřní vybavení. V troskách je jedna strana hlediště, na kusy jsou lámány i betonové části na druhé straně. Horní část haly je už bez skleněných výplní. Střídačky, mantinely i část zázemí pro bufety a techniku jsou dávno minulostí.

Suť se pomalu v útrobách hromadí a je zjevné, že do okamžiku, než dorazí speciální bagr s obřími štípacími kleštěmi, zbývají už jen dny. Až se pustí do kovové konstrukce, padesátiletý zimní stadion se stane definitivně minulostí.

S tím však přijdou očekávání na stavbu haly nové. Ta by měla začít růst ještě letos v létě. Rekonstrukcí projde část s restaurací, kabinami, šatnami a dalším zázemím. Nově přistavěná hala by pak měl být kompletní za rok. S jejím otevřením se počítá příští léto a od podzimu 2025 by místní hokejisté měli opět hrát své zápasy na nymburském zimním stadionu. Úplně novém.