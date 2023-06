/VIZUALIZACE, VIDEO, FOTOGALERIE/ Záměr výstavby nové školky na nymburském Zálabí má konkrétní podobu. Přesněji řečeno, jde o novou tvář dosavadní Mateřské školy Růženka, která půjde k zemi. Kapacitou už nevyhovuje, navíc stavba obsahuje azbestové části.

Areál Mateřské školy Růženka na Zálabí v Nymburce | Video: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Nová školka bude mít trojnásobnou kapacitu. Pojme tedy 150 dětí. Město nyní zveřejnilo vizualizace, jak bude nová budova pro děti a její okolí vypadat. První předškoláci by do nové školky měli jít příští rok v září.

Navýšení počtu míst

Hlavním účelem stavby nové školky na Zálabí je navýšení počtu míst pro děti ve školkách. Nymburk se podobně jako řada dalších měst potýká s problémem, kterým je kapacita míst pro děti ve školách a školkách. Navýšení kapacity zálabské Růženky je jedním z řešení pro město.

Radnice má nyní v rukách architektonickou studii, která počítá s navýšením ze současných padesáti na sto padesát míst. V budově vznikne šest prostorných světlých tříd po pětadvaceti dětech ve dvou podlažích, a dále kuchyň s jídelnou. Změny dozná i vybavení zahrady.

„Charakter nové školky, která je v souladu s územním plánem města, vychází ze spojitosti s přírodou. Volba navržených materiálů je inspirována přírodním rázem okolí. Cílem je vytvoření útulného a bezpečného prostoru,“ řekl místostarosta Zdeněk Vocásek, který o rozšíření zálabské školky dlouhodobě jedná.

Lanové centrum

Hrací část ve dvoře se bude dělit na jednotlivé zóny, aby bylo možné děti rozdělit do skupinek, které využívají daný hrací prvek. K dispozici bude pískoviště, altánové centrum, houpací prvky, lanové centrum a multifunkční prolézačka.

Řešit musela radnice i parkování u nové školky. Podle zákona musí zajistit jedno parkovací místo na pět dětí. V našem, případě se tedy jedná o třicet parkovacích míst. A to se podařilo.

Místo dosavadních dvou pěších přístupů do areálu bude mít nová školka hned tři. „Přístup pro pěší zůstane zachován z Kolínské ulice a U Početky. Nově bude doplněn přístup z ulice Pístecké,“ vysvětlil Vocásek.

Radnice ustoupila od původního plánu, že nová budova bude montovaná modulová stavba. „Navržený objekt vzhledem k současným trendům a dotačním podmínkám odpovídá svou skladbou pasivnímu domu, čehož je dosaženo keramickým zdivem a minerální vlnou včetně tepelného čerpadla a fotovoltaiky. Aby bylo dosaženo základní podmínky pasivního objektu, bylo upuštěno od jedné z variant modulové stavby,“ konstatoval místostarosta.

Příští podzim

První děti by měly do nové školky přijít příští září. V tuto chvíli se připravuje zadávací dokumentace na výběr zhotovitele projektové dokumentace a po letních prázdninách by měl být znám zhotovitel. V druhé polovině roku bude podána žádost o dotaci na samotnou výstavbu. Celá akce má vyjít na 2,2 miliony korun.