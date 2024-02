/FOTO, VIDEO, ANKETA/ Máte nemocného psa nebo kočku a nechcete trpícího mazlíčka stresovat cestou k veterináři? Od nynějška mohou nymburští chovatelé využít novou možnost, jak takový problém vyřešit. Zavolat veterináři Janu Horákovi, případně jeho kolegyni Michaele Janošovské, a domluvit si s nimi návštěvu přímo doma.

Veterináři Jan Horák a Michaela Janošovská nabízejí i výjezdy domů. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Oba veterináři se nyní nově přestěhovali z nevyhovujících prostor v Poděbradech do nově vytvořené ordinace na rohu ulic Poděbradská a U Cukrovaru v Nymburce. Svoji ordinaci nazvali Na Špičce a nabízejí kromě mimořádné služby se zajížďkou domů k majiteli zvířete i další služby ve svých nových ordinacích.

Výjezdy na objednávku za nemocnými zvířaty jsou tím, co praxi Jana Horáka v minulém působišti skutečně proslavilo. „To privilegium, že vyjíždíme za pacienty k domácímu ošetření, zůstává platit i pro Nymburk. Máme v kontaktech číslo přímo k nám do ordinace, které platí hlavně pro objednávky právě do našich ordinací. Pak máme v kontaktech telefonní čísla přímo na mě a na moji kolegyni, a na nich je možno se objednat na výjezd domů,“ potvrdil Jan Horák ve své nové nymburské ordinaci jen pár minut po slavnostním otevření v pondělí 26. února po 10. dopoledne.

To už byl v ordinaci první páníček se psem. Tedy přesněji s tříměsíčním štěnětem na očkování. Veterináři si z poděbradského působiště přivádí s sebou i značnou část své dosavadní klientely. Ve svých záznamech mají momentálně zhruba 14 tisíc psů a koček. Ošetřují kromě nich ještě jiné druhy zvířat? „Ano, postaráme se i o drobné zvířectvo, například králíky nebo morčata, u kterých děláme i zákroky. Dokážeme ošetřit také plazy,“ vysvětluje veterinářka Michaela Janošovská.

V Poděbradech sídlili v ulici K Babínu. Jak se ukázalo, nebylo to úplně komfortní místo pro provoz veterinární ordinace hlavně pro zákazníky. Do Nymburka zamířili z Poděbrad ze dvou důvodů. „Jedním z nich byl prostor, který byl vůči počtu našich klientů malý. A velkým problémem bylo parkování, kdy se vlastně oficiálně tam u nás parkovat nesmělo. Každou chvíli byla s parkováním nějaká potíž,“ řekl Deníku veterinář Jan Horák. V Nymburce jsou u nové ordinace parkovací místa v ulici U Cukrovaru k dispozici.

A mnohem praktičtější je i rozložení ordinací a operačního sálu. „V Poděbradech byla jedna ordinace, sál byl průchozí přes tu ordinaci, takže ve chvíli, kdy se operovalo, nebylo možné přijímat další klienty. A ti pak strašně dlouho čekali. Tady je to vyřešeno tak, že mohou ordinovat oba lékaři naráz a nebude tak dlouhá čekací doba,“ konstatoval nový nymburský veterinář.

Na vstupních dveřích má Veterinární ordinace Na Špičce dočasnou otevírací dobu platící jen pro první týden působení, kdy se ještě zařizují a dovybavují některé části zázemí. Přijít je tedy možné do 1. března ve všední dny od 9 do 15 hodin. V dalším týdnu už bude otevírací doba rozšířena o delší odpolední provoz.