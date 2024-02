/FOTO, VIDEO/ Chystá se jeden z největších dopravních projektů v Nymburce za poslední roky. Součástí celého projektu bude silniční most, přes který budou přejíždět automobily i autobusy. Souběžně bude také doplněna cyklostezka a smyčka sloužící k otáčení autobusů.

Místa v Nymburce, která mají být za pár let nově propojena i díky novému mostu.

Krajští radní před pár dny vzali na vědomí memorandum, v němž souhlasí se spolufinancováním celého projektu. Řada je teď na nymburské samosprávě, která by se zásadním plánem měla brzy zabývat. Zatím jsou však podle informací Deníku konkrétní plány k akci neveřejné.

A o co přesně půjde? Jedná se o napojení sportovního areálu Veslák na Poděbradskou ulici v místech pod obchodním domem Albert. Součástí silniční spojky bude i most přes Mrlinu, který má sloužit autům i autobusům. Současně celá spojka počítá i s cyklostezkou, novým parkovištěm a smyčkou, kde se budou otáčet autobusy.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Projekt budou společně platit kraj, město a jimi získané dotace. Krajští radní před několika dny vzali na vědomí memorandum o spolupráci na celé akci, která se kromě kraje a města Nymburk týká také Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. „Konkretizace forem spolupráce stran bude upřesněna následným uzavřením smlouvy o spolupráci, kde bude zároveň vymezena finanční spoluúčast stran,“ uvedl Petr Borecký, krajský radní pro oblast veřejné dopravy.

Konkrétnější představu prezentoval starosta Tomáš Mach. „Byli bychom rádi, kdyby kraj uhradil vybudování parkoviště, na cyklostezky bychom rádi získali příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury a most by byl investicí města," řekl Mach pro ČTK.

Podle jeho slov je cílem akce silniční napojení navštěvovaného sportovního areálu Veslák, který má dosud oficiální připojení pouze pro cyklisty po cyklostezce od hydroelektrárny. „Je to velký problém, jak z hlediska parkování, tak bezpečnosti. K areálu jezdí všichni po cyklostezce autem, vznikají i nebezpečné situace. Jedním z řešení by bylo zajistit přístup z druhé strany a napojit areál na Poděbradskou ulici. Součástí by byl i nový most přes Mrlinu," řekl Mach už na podzim. Plán počítá také s vybudováním parkoviště pro 85 aut a autobusy v areálu a propojením cyklostezek.

Co zatím není jasné, je časový harmonogram. Samotným stavebním pracím musí předcházet studie a jednání s řadou úřadů o povoleních. Projekt je tedy otázkou druhé poloviny 20. let.