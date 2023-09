Asi nejzásadnější komplikace přinese uzavírka části Okružní ulice u sídliště. Od pondělí 18. září nebude možné zahnout k sídlišti z Tyršovy ulice právě do Okružní. Úsek kolem sídla technických služeb až po křižovatku s ulicí Karla Čapka bude dostávat nový asfaltový povrch. „Důvodem je rekonstrukce povrchu vozovky. Uzavírka je plánována na dobu nezbytně nutnou pro realizaci stavby, a to do 15. října,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous.