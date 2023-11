Bude mít Nymburk ulici Járy Cimrmana? Navrhuje to učitel z Tyršovky

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Nejslavnější fiktivní osobnost české historie Jára Cimrman už má své náměstí, nábřeží, naučné stezky - a také ulice. Jednu by v brzké době mohl mít i Nymburk. To pokud zastupitelé vyslyší návrh učitele Marka Velechovského, který by pojmenoval ulicí Járy da Cimrmana napůl slepou uličku vedoucí od Tyršovy ulice směrem ke sportovištím za školou ZŠ Tyršova a k hasičskému hřišti.

Zatím nepojmenovaná ulička by mohla nést jméno Járy Cimrmana. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Ulička je napůl slepá pro to, že motoristé do ní mohou zajet, ale pro ně po pár desítkách metrů končí. Průchozí je už pak jen pro pěší, případně pro cyklisty. Marek Velechovský učí na Základní škole Tyršova přírodopis, informatiku a tělocvik. Mezi žáky i rodiči je známý svým inovativními postupy a experimenty, které zpestřují výuku. Před časem si například nechal téma hodiny přírodopisu vytvořit umělou inteligencí, což na konci hodiny žákům řekl a diskutoval s nimi o tom. Nyní poslal zastupitelům otevřený dopis, v němž navrhuje pojmenovat uličku právě po slavném českém géniovi. „Přijde mi, že charakter této uličky/neuličky přesně odpovídá charakteru neexistujícího génia. A paradoxně touto bezejmennou uličkou denně projdou stovky lidí. Tak by si jméno už asi zasloužila,“ komentuje svůj návrh nymburský pedagog. Ulice/neulice, cesta/necesta V otevřeném dopise zastupitelům uvádí na podporu pojmenování uličky přikládá i několik argumentů. „Ulička je využívána školou pro cestu na hasičské hřiště, žáci i pedagogové tudy chodí do budovy, nemluvě o obyčejných Nymburácích i turistech. Díky charakteru této ulice/neulice se tato cesta/necesta skvěle hodí k osobnosti neexistujícího mistra,“ píše Velechovský. Mezi dalšími argumenty pak zmiňuje lepší orientaci místních obyvatel a možnost vzdát poctu nejen fiktivnímu géniovi, ale také reálným lidem. „Město tím zároveň vzdá poctu nejen mistrovi Cimrmanovi, ale především reálným lidem, kteří za ním stojí a tuto poctu si rozhodně zaslouží, neboť jsou mnohaletou oporou české kultury,“ uvedl nymburský učitel. Miloň Čepelka, jeden ze zakládajících členů souboru Divadla Járy Cimrmana, získal nedávno medaili Za zásluhy I. stupně v oblasti kultury a umění z rukou prezidenta Petra Pavla. Ojedinělá výstava. Nymburská umělkyně kombinuje malování s digitální fotkou Autor návrhu žádá zastupitele, aby se jeho námětem zabývali na nejbližším veřejném jednání a schválili pojmenování zmíněné uličky. Nejbližší schůze se uskuteční ve středu 6. prosince od 16 hodin v Obecním domě.

