Jsou to stavba bazénu, bourání zimního stadionu, přeložka cyklostezky u Labe, stavba skateparku, výměna mostku přes Velké Valy a nově by od dubna měla přibýt rekonstrukce chodníků a parkovacích míst. A to právě v části ulice od náměstí po železniční přejezd za zimákem.