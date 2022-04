Pracovně jí říkají miniškolka Tortuga. Fakticky jsou děti rozdělené podle věku do dvou skupin. Část programu je společná, na část dne se rozdělí. Ti mladší si více hrají a mají trochu volnější režim.

„Ráno postupně děti přicházejí a hrají si. Pak je ranní cvičeníčko a snídaně. Dále se už většinou děti rozdělí. Ti starší se s lektorkou začínají pomalu učit mluvit česky. Aby byly případně na podzim připravené jít do školy. Ale také chodí cvičit do tělocvičny, kterou využíváme v prostorách bývalé radnice na Palackého třídě. Není to tak, že by už měly klasickou školní výuku,“ vysvětluje vedoucí centra.

Je nějaký rozdíl mezi chováním českých a ukrajinských dětí? V Tortuze prý ne. „Viděla jsem u starších dětí, které chodí do skupin na místní školy, že některé jsou odtažitější. To u nás ještě neplatí. Děti v tomto věku situaci v jejich zemi ještě nechápou. Berou to jako výlet. Jsou veselé, hravé, zlobivé, milé i rozjívené, stejně jako každé děti v jejich věku,“ říká Kučerová.

Anna v džungli. Dívka od Poděbrad našla nový domov na Srí Lance, pomáhá ženám

Ta samozřejmě zvládá i organizaci kroužků, které Centrum pro všechny provozovalo i před válkou. Podle jejích slov je to nyní trochu náročnější na logistiku, ale všechno se prý dá vyřešit.

Pomáhají i maminky

O skupiny ukrajinských dětí se starají čtyři „tety“. Tři z nich jsou maminky capartů, kteří do Tortugy docházejí. Jednou z nich je i pětatřicetiletá Olga Kurylo, která do Čech přijela hned na začátku války z Ivanofrankivsku, jednoho ze správních center na západě Ukrajiny. Její maminka žije v nedalekém Hrubém Jeseníku už desítky let se synem, Olžiným bratrem.

„Právě díky bratrovi umím trochu česky. Koukali jsme spolu na pohádky a hodně jsem toho z pohádek pochytila. Takže česky docela rozumím a trochu už i mluvím,“ vypráví Olga solidní češtinou. Při vzpomínce na odjezd z rodné země se jí vženou do očí slzy.

„Hned na začátku války u nás rozbombardovali letiště. Bylo to hrozné. Teď začala další fáze, kdy k nám už nemíří s tanky, ty už nemají, ale vystřelují pořád rakety. Lvov je od nás 200 kilometrů a vidíte, jak je zase ostřelují,“ vypráví s pohnutím.

VIDEO, FOTO: Blízcí a známí se v Nymburce rozloučili s Viktorem Boháčem

To je umocněno i vzpomínkou na babičku, která původně přijela také do Čech, ale brzy se na Ukrajinu zase vrátila. Stýskalo se jí. „Voláme si, zatím je v pořádku. Hned až válka skončí, chci se také vrátit. Snad budeme mít kam,“ říká žena, která aktuálně pomáhá v Tortuze.

Peníze od města i dárkyně

Skupina může fungovat i díky penězům, které Martina Kučerová aktivně shání. Od města získala na provoz zatím 144 tisíc korun. A velkým překvapením pro ni bylo, když se ozvala jedna zájemkyně, která chtěla poskytnout dar ve výši 50 tisíc korun.

„Ptala jsem se paní, jestli se o nulu nespletla. U darů jsme zvyklí většinou na částku třeba dva nebo pět tisíc korun. Ale nespletla. Chtěla bych jí i městu za ty peníze moc poděkovat,“ vzkazuje žena, která tvrdí, že má péči o děti a starání se o jejich pohyb danou od boha.

Tragédie jako na Slovensku? Babyboxy by to nedovolily, tvrdí jejich zakladatel

O další peníze právě v těchto dnech žádá díky vypsanému programu na ministerstvu školství. Zároveň už organizuje na léto pět příměstských táborů, které každoročně pořádá.

„Je možné, že některé ze starších ukrajinských dětí zapojíme i do těchto táborů. Ale uvidíme. Zatím se mění všechno ze dne na den. A jak budeme fungovat třeba v příštím školním roce, to opravdu v tuhle chvíli nevím. Ale určitě si nějak poradíme,“ říká nezdolná optimistka Martina Kučerová.