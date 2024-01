Opravy začaly loni v březnu a hotové měly být do konce roku. Nakonec se poslední úpravy dodělávají ještě v lednu. „Celá realizace opravy nebyla snadná, potýkali jsme se nejen s nepřízní počasí, ale i technickými výzvami. (…) Probíhá přejímací řízení a na jaře oficiálně předáme občanům do užívání toto krásné místo s relaxačními prvky. Nyní ještě probíhá odstraňování drobných závad a nedodělků,“ uvedl starosta Tomáš Mach.

Nové prvky

Rekonstrukce terasy u Elišky byla původně plánována především jako oprava střechy, do níž zatéká. Pod terasou jsou totiž garáže a na průsak ze střechy si dlouho stěžovali jejich majitelé. Prvním krokem při opravách celého prostoru mezi parkovištěm u Labe a bytovými domy tak bylo položit novou hydroizolaci, aby do garáží dále nezatékalo.

V druhém plánu pak byla celková proměna místa podle návrhu místní architekty Aleny Mocové. Původní betonové plochy nahradila šedá velkoformátová žulová dlažba. Stožárové lampy byly vyměněny za zápustná svítidla instalovaná v rovině dlažby, která evokují letištní ranvej. Procházející si odpočinou na lavičkách, děti na vahadlové houpačce, akupresurní reflexní cestě, osvěží se u pítka, přibyl šachový stolek.

Zeleň a lavičky

Přibyla také zeleň. Té však mohlo být podle některých kritiků více. „Je to hrůza. Další betonová plocha. (…) A kde je zeleň? Stromy v květináči? Nechápu. To se vám opravdu nepovedlo,“ napsal na sociální síti uživatel Ivo Estet. Zástupci radnice však vysvětlují, že úpravy zeleně ještě nejsou kvůli zimě zdaleka u konce a upozorňují na technická omezení projektu. „Vzhledem k faktu, že se vlastně nacházíme na střeše, kvůli dlouhodobému zatékání do spodních prostor a s tím souvisejícím problémům se statikou objektu neumožnila terasa umístění většího objemu zeleně, tak jak bychom si všichni přáli,“ uvedla místostarostka Stanislava Tichá.

Podle jejích slov se podařilo nově vysadit stromy na východním okraji terasy a přímo na ploše byly umístěny velkoobjemové květináče. „K platanům na západě budou ještě dodány dvě kruhové lavičky a jakmile to klimatické podmínky dovolí, dojde k finální úpravě terénu a dosetí trávy. Stínící plachta nad dřevěným posezením bude také přidána až na jaře a založeny budou plánované trvalkové záhony,“ doplnila místostarostka.