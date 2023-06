Desítky let místní čekali na tento okamžik. Až oficiálně začne stavba bazénu, který je předmětem diskuzí a pří místních obyvatel i politiků minimálně od začátku tisíciletí. Nyní ta chvíle nastala. Stávající vedení radnice prosadilo, že nový bazén vyroste za zimním stadionem u labského břehu. A před pár dny se dosud klidné tiché místo po pravé straně cyklostezky ve směru od města stalo centrem nevídaného stavebního ruchu.

Staveniště nového nymburského bazénu za zimním stadionem. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Celé staveniště je důkladně oplocené. A to nejen pozemek velké části parkoviště, ale také další místo směrem až k železničnímu mostu. Na něj totiž nákladní auta navážejí zeminu vytěženou na dřívějším parkovišti. To se nyní proměnilo v obrovskou jámu, v níž řádí bagr a nákladní auta. Na místo přijíždějí také mixy, tedy nákladní auta s obří míchačkou místo korby a zásobují směsí speciální stroj pracující vedle parkoviště. Co přesně tam stroj betonuje, není jasné.

Chodci nebo cyklisté na labské cyklostezce vidí kvůli zvýšenému terénu směrem k zimáku jen část stavebního ruchu. Kdo si chce cvrkot na staveništi vychutnat přehledně, musí přijít kolem zimního stadionu od Tyršovy ulice.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Když v březnu nymburští zastupitelé schválili firmu, která bazén postaví, předpokládal místostarosta Zdeněk Vocásek, že stavební práce začnou během letních prázdnin. Realita je však ještě příjemnější. Soutěž nikdo z dalších účastníků nenapadl, staveniště přebral investor a práce začaly okamžitě.

Výběrové řízení na stavitele vyhrála firma Hochtief. Tedy stejná firma, která v Nymburce už v minulých letech působila. A to jako stavitel nové lávky přes Labe, přičemž si získala respekt a sympatie místních i návštěvníků. Oproti lávce, která vyšla na necelých 130 milionů korun, však bude bazén třikrát dražší. Vysoutěžená cena činí necelých 389 milionů korun. Město si kvůli stavbě bazénu vzalo úvěr a společně s úsporami chce stavbu zaplatit pouze ze svých zdrojů.

V hlavní hale návštěvníci v budoucnu najdou plavecký bazén se šesti drahami o délce 25 metrů. Dále zde bude dětský bazén s atrakcemi, tobogan, relaxační bazén s vířivou lavicí a průplavem do venkovní části. Okamžitá kapacita této části činí přibližně 130 osob. Oddělený wellness provoz s kapacitou 55 osob počítá se dvěma saunovými kabinami, parní kabinou, vířivým bazénem, odpočívárnou a venkovní terasou. Na rozdíl od stávajícího bazénu má nabídnout dostatečné množství parkovacích míst, napojení na cyklostezku a možnost rozšíření areálu o venkovní prvky.

Podle smlouvy má být hotovo za 18 měsíců. V ideálním případě tak první návštěvníci přijdou do nového bazénu kolem Vánoc v příštím roce.