/FOTO/ Už třetí volební období je v Nymburce jedním z diskutovaných témat stavba nového skateparku. Ten stávající vedle hasičského hřiště u Labe je dávno za zenitem a o novém se mluví už dobrých deset let. Zatím však bez výsledku.

Skatepark vedle hasičského hřiště u řeky Labe v Nymburce. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Původní projekt byl připraven už za minulého vedení města, tedy v letech 2014 – 2018. Zejména mladší generace očekávala, že překážky a místo pro vyžití vyroste ještě před rokem 2020. Nestalo se. Starosta Tomáš Mach podmiňoval stavbu nového skateparku tím, že nejprve se postaví multifunkční hřiště u Základní školy Tyršova. To bylo otevřeno v červnu roku 2021.

Na to, jaká je aktuální situace kolem skateparku, jsme se zeptali místostarosty Zdeňka Vocáska. „Bylo vždy řečeno, že je vše připraveno, jenom vypsat veřejnou zakázku. Ale bohužel opak je pravdou. Projekt připravený předchozím vedením města měl vady. Nepočítal s přeložkou cyklostezky ani s přesunem vytěženého materiálu. Proto se v současné době upravuje včetně výkazu výměr a ocenění,“ řekl Vocásek.

Propagátor stavby skateparku a mluvčí facebookové skupiny Chceme nový skatepark v Nymburce Vojtěch Zikmunda se však pozastavuje nad tím, že radnice nachází v projetu chyby až nyní. „To poukazuje na nezájem a nulovou aktivitu předchozího a zároveň současného vedení radnice o řešení projektu skateparku. Nejde mi jinak do hlavy, jak je možné, že po pěti letech na radnici někdo zjistil, že projekt není řádně přichystán nebo že v něm něco chybí,“ uvedl Zikmunda.

To místostarosta vysvětluje tím, že prioritu mělo sousední hřišti u Základní školy Tyršova. „Existovala dohoda, že projektem skateparku se budeme zabývat po dokončení hřiště u Základní školy. Na konci loňského roku byly schváleny peníze na stavbu a když na přelomu letošního ledna a února byl otevřen původní projekt, zjistili jsme, že je nutné ho aktualizovat,“ vysvětlil Vocásek.

Dotace na turismus

Podle místostarosty na projektu pracuje odbor investic a ve spolupráci s dotačním manažerem hledají peníze, které by na projekt město mohlo získat. „Speciálně na stavbu skateparku momentálně žádný dotační program vypsán není. Ale chystá se program na turismus, který by radnice chtěla využít a čerpat,“ konstatoval Vocásek.

Jaký je to tedy aktuální časový plán kolem projetu? „Víme, že dvě firmy, které se stavbou skateparků v naší zemi zabývají, mají minimálně na rok dopředu zakázky a jejich služby není možné rychle využít. Chtěli bychom tedy ve druhé polovině letošního roku vypsat výběrové řízení a pojistit si tak jednu z firem na příští rok. To by měla také stavba skateparku být provedena,“ vysvětlil místostarosta.

Celkem by celá akce i se stavbou přeložky cyklostezky měla vyjít na 27 milionů korun. „Úpravami projde i sousední malé hřiště, ale to bude uskutečněno jako menší samostatný projekt,“ doplnil Vocásek.

Město tak po stavbě bazénu, opravě zimního stadionu a rekonstrukci fotbalového stadionu v Drahelicích chystá další sportovní projekt. Podle Zikmundy však nemají všechny stejnou prioritu. „Je škoda, že se u takového projektu prospěšného mladým lidem nepostupuje stejně rychle, jako u jiných stamilionových projektů. Koneckonců i tady jde o možnost dělat v Nymburce olympijský sport, který je dětem přístupnější a rodičům finančně dostupnější než jiné sporty, které se v našem městě nabízejí,“ myslí si Vojtěch Zikmunda.