/FOTOGALERIE/ Městská knihovna v Nymburce připravila v sobotu 25. března setkání Klubu čtenářů Bohumila Hrabala spojené s přednáškou Literární dílo Bohumila Hrabala v překladu po roce 1989.

Setkání Klubu čtenářů Bohumila Hrabala 25. března 2023. | Foto: Milan Čejka

Hlavním zdrojem podkladů je databáze překladů české literatury, kterou soustavně rozvíjí Moravská zemská knihovna v Brně. Historička a bibliografka této instituce Lenka Pokorná Korytarová obeznámila posluchače s mnoha zajímavostmi.

„Podařilo se dohledat 762 vydání Hrabalovy tvorby, která se objevila ve 43 jazycích. Nejvíce, tedy 100 překladů, patří do maďarštiny, následuje němčina, polština a jiné evropské jazyky. Ale existují mnohé další verze, za všechny lze uvést překlady do thajštiny, čínštiny, arabštiny nebo vietnamštiny. Některá vydání vyšla za podpory českého Ministerstva kultury,“ řekla badatelka.

V této souvislosti byla zmíněna oceňovaná spisovatelka a překladatelka Monika Zgustová, která má svém kontě deset překladů Hrabalovy tvorby do katalánštiny a sedm do španělštiny. Nejčastěji překládaným titulem je román Obsluhoval jsem anglického krále. Ten se dočkal 137 překladů do pětatřiceti jazyků, následuje Příliš hlučná samota a Ostře sledované vlaky.

Z dalších informací vyplynulo, že vůbec nejpřekládanějším českým autorem je Milan Kundera, následuje Bohumil Hrabal, na dalších příčkách pomyslného žebříčku se objevuje Karel Čapek a Jaroslav Hašek.

V další části programu se ujala slova badatelka brněnské knihovny Jindra Pavelková. Posluchače informovala o pestrých aktivitách knihovny a upozornila na blížící se otevření Knihovny Milan Kundery v Brně.

Výstava potrvá do konce dubna

Zároveň byla v nymburské knihovně zahájena výstava nazvaná Česká literatura v překladu v letech 1989 - 2020. Expozice přináší na sedmi oboustranných panelech pohled na současnou situaci českého jazyka na poli světové literatury. Výstava přibližuje historii i současnost překladatelské problematiky, zachycuje zajímavé trendy ve vydávání české literatury v zahraničí, zabývá se nejpřekládanějšími českými autory. Expozice bude otevřena do 28. dubna.