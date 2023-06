Terminal Nymburk

V Nymburce kvůli stavbě nového překladiště vznikla už na jaře společnost Terminal Nymburk. Tvoří ji společnosti ČD Cargo a logistická firma Medlog Czech Republic. Sdružení Terminal Nymburk podepsalo s vedením města memorandum, z nějž vyplývá, že obě strany budou o možnostech využití chystaného překladiště dále jednat.

Nymburská radnice by chtěla po opravě kamenného mostu zakázat průjezd kamionům

„Teprve se bude jednat o jeho budoucí podobě a přínosu. Celý projekt také bude posuzovat komise pro rozvoj města,“ připomněl místostarosta s tím, že vyjadřovat se k projektu budou také zastupitelé.

Využití pro firmy

Komu by vlastně nové překladiště sloužilo? Už v minulosti se připravovaly dva podobné projekty. Nikdy však nebyly dotažené do konce. O využití překladiště tehdy projevila zájem boleslavská Škoda Auto, která železnici pro přepravu nově vyrobených aut už masově využívá. Sloužit by překladiště mělo také firmám ze severní průmyslové zóny, dále z Nymburka a okolí. Řeč je čínském výrobci monitorů a televizí Chang Hong, stavebninách DEK, výrobci vagónů Nymwag či firmě, která se chystá poblíž vybudovat sklady s ovocem.

Překladiště by mělo ulevit silniční dopravě, což je právě v Nymburce zásadní problém. Samotná část postaveného obchvatu je na maximu své vytíženosti, kruhový objezd u poděbradského Tesca je často přetížen.

Podmínky města

Radnice si určila podmínky, za kterých by se stavbou překladiště souhlasila. Jednou z nejdůležitějších je nenavýšení nákladní dopravy ve městě. Město chce jít opačným směrem a po opravě kamenného mostu přes Labe, která by se mohla uskutečnit příští rok, chce veškerou nákladní kamionovou dopravu dostat z města. S výjimkou těch kamionů, které do města se zbožím míří.

Na výstavbu překladiště by také neměla jít z městské pokladny ani koruna. „Město Nymburk by do projektové přípravy ani výstavby finančně nevstupovalo,“ potvrdil Vocásek.

Z bývalého hřbitova bude odpočinkový prostor pro návštěvníky bazénu a zimáku

Jak už bylo řečeno, projekt si ještě vyžádá řadu posouzení. Kromě zmíněné komise pro rozvoj města bude stavba vyžadovat posudek vlivu na životní prostředí (EIA). V případě, že projekt projde administrativním procesem a schválí jej také zastupitelé, nabídne nejen místním desítky pracovních míst na manipulačních a logistických pozicích.