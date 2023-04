Vzpomínka senátorská

Tehdejších protestů v Nymburce se zúčastnil také senátor Tomáš Czernin. Konáním hlavy státu byl pobouřen. Na situaci před pěti lety zavzpomínal pro Deník. „Na protestní akci v Nymburce si dobře vzpomínám. Dokonce jsem tehdy na místě pronesl řeč. Byl jsem velmi otřesen tím, jak se tehdy komunisté v naší zemi opět začínají roztahovat a část politiků včetně tehdejšího prezidenta, který byl kdysi sám členem KSČ, jim poskytuje veřejný prostor,“ řekl Czernin.

Původně měl být ten den na jiné mimořádné události, která se konala v Praze. „Přesně si vzpomínám, že jsem se původně měl účastnit znovupohřbení kardinála Berana v Praze. Ale dal jsem přednost akci v Nymburce, a v té zmíněné řeči před pěti lety jsem pronesl, že pokud by kardinál Beran žil, byl by jistě ten den v Nymburce také,“ uvedl senátor.

Prezident neviděný

Prezident Zeman přijel na sjezd komunistů do Obecního domu kolem desáté dopoledne v koloně aut. Ulice Bedřicha Smetany byla lemována demonstranty. Ti na vůz pískali, volali „Hanba“ a „Miloše do koše“. Auto zajelo k zadnímu vchodu u garáží, kam neměl nikdo přístup a prezident se tak dostal do jednacího sálu komunistického sjezdu, aniž by se se svými odpůrci potkal.

Kmenta vysvětloval genezi knihy Rudý Zeman

Stejné reakce se mu dostalo při odjezdu. Skandování nesouhlasných hesel, zvonění klíči a transparenty s nápisy „Je čas odejít“ nebo „Chraňte Česko před ruským švábem“, „Zdraví tě demokratická žumpa“. Ze sjezdu Zeman odjel ještě před polednem.

Maškarní pochod

V Nymburce už prezident nebyl ve chvílích, kdy se od nádraží dal do pohybu maškarní průvod. Podle odhadu pořadatelů čítal od 500 do 1 tisíce osob. Řada demonstrantů dorazila v úborech z dob socialismu. K vidění byly pionýrky, přišly i dámy oblečené za členky jednotného zěmdělského družstva.

Účastníci průvodu nesli také řadu transparentů, na nichž odsuzovali počínání hlavy státu, ovšem vymezovali se také vůči trestně stíhanému premiérovi Andreji Babišovi, kterému vyčítali i členství v předlistopadové Státní bezpečnosti. Průvod skandoval hesla „Česko není Rusko“, opakovaně znělo také „Miloše do koše.“

Pochodu přihlíželi lidé z oken a demonstranti směrem k nim podobně jako v roce 1989 skandovali „Pojďte s námi“. Nad průvodem byly neseny rudé trenky v několika podobách jako upozornění na příklon prezidenta ke komunistům. Část účastníků měla rudé trenýrky přímo na sobě.

Průvod prošel od nádraží ulicí V Kolonii, po Boleslavské třídě a ulicí Bedřicha Smetany před Obecní dům, kde se sjezd KSČM konal. Došli až ke schodišti, kde skandování zesílilo. Demonstranti se dožadovali, aby účastníci sjezdu vyšli ven. Pak se část z nich chtěla dostat do budovy, v čemž jimž policie a příslušníci antikonfliktního týmu zabránili. Vše skončilo u drobných slovních potyček.

Vzpomínka restaurační

Protesty pokračovaly na travnatém prostranství před Obecním domem v parku Dr. Brzoráda. Řada demonstrantů se potřebovala najíst a napít, na což byla tehdy připravená provozní Hudebního klubu Mlejn Jaroslava Kořínková. Klub stojí přes ulici proti Obecnímu domu. „Pochopila jsem, že bude potřeba udělat něco rychlého a nenáročného k jídlu. Napadla mě ta nejjednodušší varianta: housky s gothajem,“ vzpomíná provozovatelka klubu, který se ten den stal zázemím pro demonstranty.

Zeman přijel na Nymbursko několikrát. Poslední návštěva vyvolala protesty

Zájem o housky i pití byl veliký. „Stála se fronta až ven na chodník. Housky s gothajem měly úspěch. Prodávala jsem je tehdy snad za 10 korun. Taky se tehdy vypila spousta točené limonády,“ vybavuje si Kořínková.

Řečníci a koncert

Na ploše v parku byl přistaven valník od traktoru, z nějž promlouvali k protestujícím řečníci. Přijel například prezidentský kandidát Michal Horáček. „Nikdy by mě nenapadlo, že 28 let po revoluci se ještě budeme muset scházet ve chvíli, kdy komunisté mají sjezd. A dokonce na něj přijede i hlava státu. Je potřeba ukázat, že se už nechceme vrátit na Východ, ale chceme zůstat součástí Evropy,“ řekl mimo jiné Horáček. Mezi dalšími mluvčími byl také Petr Marek z uskupení Bez komunistů.cz nebo výše zmíněný senátor Tomáš Czernin.

Část protestujících se na 16. hodinu přesunula do Dělnického domu, kde se uskutečnil Koncert proti totalitě. Na něm vystoupil například písničkář Václav Koubek nebo skupina Kolektivní halucinace.