„Jedná se o vybudování chodníku mezi parkovištěm u prodejny Kaufland a vjezdem do nákupní zóny z ulice Pražská, a to místo současné nevyhovující štěrkové pěšiny. Od zahájení stavebních prací by měla být tato oblast do jednoho měsíce komfortnější,“ uvedla v půli února mluvčí radnice Marta Svobodová.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Za měsíc se věci opět pohnuly kupředu. Rada města vybrala zhotovitele, kterým bude pražská stavební firma. Ta zahájí práce koncem dubna a začátkem letních prázdnin by měla být komfortní cesta hotová. Město za vybudování zaplatí 350 tisíc korun.