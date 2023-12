/FOTOGALERIE, VIDEO/ Smrt čerstvě třináctiletého mladíka, který jde hned po oslavě vyzkoušet svůj dárek, elektrokoloběžku, je námětem prvního ze série preventivních klipů. Byl natočen před několika týdny v Nymburce a Poděbradech se známými herci a před pár dny měl svoji veřejnou pražskou premiéru. Drastický klip má za cíl odradit lehkovážné jezdce na fenoménu poslední doby bez jakýchkoliv ochranných prvků a bez rozmyslu.

V Nymburce a Poděbradech točili známí herci klip o nehodě na elektrokoloběžce. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Zatímco fiktivní oslava se natáčela před dvěma měsíci v Nymburce na zahradě Staré pošty v Tyršově ulici, samotnou nehodu a akční příjezd záchranářů točil štáb u cyklostezky nedaleko občerstvení U Lupiče v Poděbradech. Celá série, která bude postupně vznikat, má ambici zastavit strmý nárůst nehod uživatelů elektrokoloběžek, který je patrný i na Nymbursku.

Na natáčení klipu se podíleli také členové záchranných složek nebo vedoucí Dopravního inspektorátu v Nymburce Josef Ulrich. Významné role v klipu získaly i vítězky národní soutěže krásy Miss České republiky, které jsou zároveň aktivními členkami spolku Zachraň život, a to konkrétně Nikola Kokyová, Jana Krojidlová, Helena Čermáková a Andrea Kaplanová.

Natáčení na cyklostezce

Děj klipu je jednoduchý. Oslava chlapcových třináctých narozenin je v plném proudu. Přichází hlavní dárek od tatínka. Teenager dostává vysněnou elektrokoloběžku. A zatímco rodiče a blízcí dál slaví, mladík si jede koloběžku s kamarádem vyzkoušet. Bez helmy a další ochrany pro případ pádu. První jeho vyjížďka je však zároveň poslední, chlapce srazí auto.

Režisér Dan Pánek obsadil do klipu známé herce. Roli maminky nešťastného chlapce hraje Jana Bernášková, kterou někteří znají jako hlavní hrdinku z aktuálně uváděné komedie Jak přežít svého muže. V dalších rolích se představili Natálie Holíková a Jan Řezníček. Mladíka s koloběžkou ztvárnila vycházející filmová hvězda Tom Brenton.

Zdroj: Youtube

Klip byl natočen za účelem prevence a důrazného varování mládeže před neopatrnou jízdou na elektrokoloběžkách. V roce 2022 zaznamenala tato kategorie nehod meziroční nárůst o 68 procent, zatímco u klasických koloběžek byl nárůst 28 procent. Právě na Nymbursku se nový fenomén výrazně podepsal na statistikách nehod v posledních dvou letech. „Řešili jsme už několik vážných nehod, jak na elektro koloběžkách, tak třeba na elektro kolech,“ řekl vedoucí Dopravního inspektorátu v Nymburce Josef Ulrich, který se také v klipu představil.

Klip s názvem Poslední narozeniny je první částí pětidílné série preventivních příběhů. Měl by se objevit před Vánoci na sociálních sítích, do propagace zamíří také například v rámci Snídaně s Novou. Natáčení organizoval tým kolem Kocoura Preventisty, výraznou postavou byl Jiří Zima. „Počty nehod na elektrokoloběžkách dramaticky stoupají a chceme upozornit na to, aby nejen samotné děti, které se na nich často prohánějí v hustém provozu měst, ale také rodiče si uvědomili, jaká rizika to vytváří a nezapomínali na základní bezpečnostní opatření včetně například nošení helmy,“ řekl Zima.