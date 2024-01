Věra Janišová (72 let)

Věra Janišová zemřela po krátké nemoci 8. května ve věku 72 let. V čele Základní umělecké školy působila neuvěřitelných 49 let, od roku 1974 až do svého skonu. Sama ovládala a také učila hru na klavír.

Byla také členkou školské rady při Střední zdravotnické škole v Nymburce a držitelkou licence pro vedení a hodnocení závěrečných bakalářských prací na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v rámci Centra školského managmentu. Podílela se na tvorbě Rámcového vzdělávacího programu pro Základní umělecké vzdělávání.

Angažovala se také v komunální politice. Od roku 2006 až 2010 byla členkou Rady města. Kandidovala jako nezávislá za ČSSD. Ve svém volném čase se věnovala fotografování, kondičnímu cvičení pro ženy a pochopitelně také poslechu dobré hudby.

V roce 2010 bylo Věře Janišové Radou města uděleno městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy za dlouholetou a úspěšnou pedagogickou činnost.

