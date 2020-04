„Město poskytne do každé z nymburských domácností zdarma půl litru dezinfekce na ruce,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Výdej se uskuteční ve čtvrtek a pátek mezi 15. a 18. hodinou na místech, kam chodí lidé volit podle jednotlivých okrsků. Nejčastěji se jedná o školní budovy. Zájemci však nebudou muset do útrob budov, ale výdej by měl proběhnout venku před nimi. Lidé bydlící v okrscích 1 až 4 a také 14 tak zajdou před budovu Gymnázia Bohumila Hrabala na křižovatku ulic Komenského a Resslova. Lidé z volebních okrsků 5 až 8 dostanou dezinfekci před budovou ZŠ Tyršova. Zájemci ze Zálabí, tedy volební okrsek číslo 6, má výdejní místo před skautskou vilou Tortuga. Část obyvatel sídliště pak zamíří do ulice V Zahrádkách před sídlo Technických služeb, kde se bude vydávat pro lidi z okrsků 7 a 15. Další skupina lidí ze sídliště z okrsků 9 až 13 zajde před ZŠ Letců R.A.F. Kdo si pro lahvičku přijde, se musí prokázat občanským průkazem.

Seniorům nad 65 let a některým dalším rizikovým skupinám, například tělesně postiženým či lidem s chronickými zdravotními problémy, už dezinfekci po městě rozváželi hasiči. Pokud by však někdo z této skupiny dezinfekci stále neměl a potřeboval, stačí se ozvat na telefon 722 967 429.