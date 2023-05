Vynucená oprava čeká přejezd u sídliště ve směru z Nymburka na Dvory. Kvůli havarijní situaci bude místo uzavřeno od soboty. Tím bude znemožněn i výjezd z města. Řidiči budou muset na objízdnou trasu.

Přejezd u sídliště ve směru z Nymburka na Dvory čeká oprava. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Uzavírka začíná v sobotu 29. dubna v 8 hodin ráno. Důvodem je prasklá kolejnice přímo v úrovni přejezdu.

Objízdná trasa povede ve směru z Nymburka přes železniční nadjezd na kruhový objezd u Všechlapského vrchu a dále na křižovatku směrem k Velelibům. Na té řidiči zahnou, projedou Veleliby s další odbočkou vlevo a vyjedou na křižovatce, z níž už se doprava zahýbá na Dvory. Stejná trasa bude platit i v opačném směru od Dvorů.

Opravy potrvají do úterý 2. května do 22 hodin. Od středy by tedy na místě měl být umožněn běžný provoz.