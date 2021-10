/FOTOGALERIE/ Oznámení, že se od 1. listopadu bude platit za testy na covid, zabralo možná až nečekaně. Naplno je to patrné v Obecním domě, kde stále funguje nymburské očkovací centrum. Nápor lidí všech věkových kategorií, kteří se většinou z ekonomických důvodů rozhodli na poslední chvíli pro očkování, je pro místní zdravotníky i dobrovolníky denně černou můrou. Z hlediska proočkovanosti je to však dobrá zpráva.

Nápor lidí všech věkových kategorií, kteří se většinou z ekonomických důvodů rozhodli na poslední chvíli pro očkování, zažívají v Obecním domě v Nymburce. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

„Nemám na to, abych si dvakrát týdně platil test v řádu tisícovek. A zaměstnavatel mě jinak do práce nepustí. Nemám jinou možnost,“ komentoval svoji situaci zhruba třicetiletý muž stojící před Obecním domem a chystající se do fronty na očkování.