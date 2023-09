Ta by měla vyrůst za sídlištěm ve směru na Kamenné Zboží. Přesně se počítá s umístěním školy přímo u lokality Na Hroudách u silniční spojky se sídlištěm, která v brzké době vznikne. „Pro nás je důležité, abychom měli do roku 2025 hotovou dokumentaci pro územní řízení. Na to se pak budou vázat dotační peníze, bez nichž se při takové investici neobejdeme,“ uvedl Vocásek. Se samotnou výstavbou školy se počítá v druhé polovině 20. let, tedy mezi roky 2026 a 2030.

Na sídlišti už jedna velká základní škola stojí a funguje. Je to Základní škola Letců R.A.F. Potíže by ale neměly nastat, město počítá s tím, že dojde ke změně školních obvodů. „Město se bude rozvíjet, vznikne nová zástavba na několika místech ve městě. S tím se posunou i hranice školních obvodů. Část dětí ze sídliště bude moci chodit do nové školy a na Základní škole Letců R.A.F. tak budou místa pro další školáky,“ vysvětlil místostarosta.

Podobné svazkové školy otevřelo v letošním roce několik obcí i v regionu. Město si tak z nich bere příklad a stavba nové školy bude součástí řešení problému s nedostatkem míst pro školáky. „Rada města tuto strategii jednoznačně podporuje, k věci se na příštím jednání vyjádří také zastupitelé, kteří budou mít k dispozici patřičné podklady,“ doplnil Vocásek.