/FOTO/ Donedávna chodil do školy, sportoval, žil radostný život čtrnáctiletého kluka v Nymburce. Nyní už tráví měsíc a půl v nemocnici, absolvoval chemoterapii, odběry kostní dřeně a má mnoho léků. Momentálně ani nemůže chodit.

Vážně nemocný Martin z Nymburka. | Foto: se svolením rodiny

Jeho maminka Marie Holzäpfelová založila sbírku na pomoc při nákladné léčbě na portálu Donio s názvem Pomoc pro Martina a obrací se s prosbou o pomoc v těžké životní situaci.

Začal se zadýchávat

Martinovi bude v květnu patnáct let. „Do nedávná to byl chlapec se spoustou energie. Chodil mezi kamarády do školy, po škole ven, začal i se sportem. Hrozně ho bavil fotbal, běh, byl plný života,“ popsala matka ještě nedávné období šťastného života jejího syna.

Jednoho dne jako blesk z čistého nebe přišel den, kdy se Martin začal zadýchávat, tvořili se mu modřiny, bolely ho klouby. Navíc začal mít střevní potíže a často zvracel.

„Já jako máma už jsem tušila, že něco není v pořádku. Jeli jsme tedy k obvodní lékařce, která když viděla mého syna, poslala jej do nemocnice, kde proběhly odběry. Po dvou hodinách byly výsledky. Na ten čas nikdy nezapomenu. Lékaři oznámili, že je v krvi něco špatně, a že sanitka čeká. Následovala cesta do Motola. Tam nám po odběrech všeho možného řekli verdikt. Akutní lymfoblastická leukémie,“ konstatovala matka první těžké chvíle.

Otázky bez odpovědi

Rodinu to podle slov maminky Marie doslova srazilo do kolen. Nastala léčba, syn hubne, nálady jsou na nic. „Přišly otázky: Mami, tati, proč já? Co škola? Co kamarádi? Neumřu? Proč?“

Otázky, na které nikdo na světě neumí odpovědět. Martinovi vypadaly vlasy. Po chemoterapiích nemá žádnou imunitu. Což vylučuje jakýkoliv kontakt s kamarády. Léčba však nekončí a maminka Marie věří, že všechno dobře dopadne.

Zároveň však prosí o pomoc. Na portálu Donio založila sbírku. Aktuálně je vybráno přes 58 tisíc korun. Sbírka potrvá ještě 17 dnů. Peníze půjdou na náklady spojené s léčbou.

„Využijeme například na nákup nízkobakteriální stravy. Pak také na oblečení. hygienu, uklízecí pomůcky, cesty do nemocnice a domů, případně na pomůcky ke cvičení na doma,“ vyjmenovala nutné náklady matka čtrnáctiletého chlapce z Nymburka. Za každou pomoc je vděčná a posiluje celou rodinu ve víře v dobrý konec.

Sbírku na pomoc Martinovi z Nymburka najdou zájemci ZDE.