Rozhodnutí o umístění přístroje v nemocnici bylo schváleno příslušnou komisí na konci loňského roku. Žádost nymburské nemocnice tehdy podpořil i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), který v pondělí přijel do Nymburka i na slavnostní přestřižení pásky.

V prvních týdnech počítají nymburští zdravotníci s vyšetřením šesti pacientů denně. Po zácviku personálu a osvojení si všech postupů by se denní kvóta pacientů měla zvednout až na dvanáct. V současné době se pacienti k vyšetření na magnetické rezonanci dočkají objednání v řádu několika dnů. Do budoucna by vedení nemocnice zachovalo krátké intervaly objednání pacientů.

Pořízení a zprovoznění přístroje bylo jedním z hlavních cílů nemocnice pro tento rok. Že jde o zásadní posun v péči o pacienty, potvrdila i jednatelka nemocnice Nela Kvačková.

S příchodem magnetické rezonance se podle jejích slov v nymburské nemocnici otevírají nové možnosti diagnostiky a léčby na té nejvyšší úrovni. Magnetická rezonance se silou pole 1,5 Tesla je totiž nejmodernější a nejpokročilejší zařízení svého druhu, což umožňuje přesné a detailní zobrazování orgánů a tkání v lidském těle, podpořeným umělou inteligencí.

Vyšetřováno bude základní spektrum radiologických zobrazovacích metod. Zejména tedy vyšetření v oblasti páteře a mozku. Dále vyšetření břicha, kolenních a kyčelních kloubů, případně také vyšetření prostaty a prsu. „Přístroj představuje významný pokrok ve zdravotnické péči v našem regionu a je jednou z důležitých podmínek při budování centra sportovní medicíny, což je vzhledem ke sportovnímu zázemí v našem městě moje dlouhodobá vize pro specializaci naší nemocnice,“ uvedla Kvačková.

Pacienti od prosince

Kapacity nejbližších nemocnic využívajících magnetickou rezonanci jsou naplněné a pacienti z Nymburska měli dosud velmi špatný přístup k vyšetření touto formou. To vedlo i k tomu, že se z důvodu dlouhých termínů vyšetření vůbec neuskutečnilo a stadium nemoci pokročilo. Nebo se raději volilo pouze CT vyšetření, což snižovalo kvalitu péče.

První pacienti absolvují vyšetření magnetickou rezonancí oficiálně 5. prosince. Ve zkušebním provozu jej vyzkoušeli i zdravotníci z nymburské nemocnice. Historicky prvním testovacím pacientem byl s vyšetřením kolene primář chirurgie Václav Panáček.