Těm, kdo nyní procházejí kolem baby boxu a zadního vchodu do nemocnice, se naskytl naprosto nový pohled do celého nemocničního areálu. Budova bývalé patologie je pryč. Na místě stavební dělníci v pondělí odpoledne úhledně zarovnali zeminu. Po bouracích pracích z minulých dnů zde tak nezbylo nic kromě kousku vykouslého cihlového plotu. Jinak je do areálu vidět z Tylovy ulice stejně dobře jako od hlavního vchodu z Boleslavské třídy.