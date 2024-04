Dočasná ledová plocha bude mít rozměry 40 x 20 metrů a nebude plnohodnotným stadionem, kde by se daly hrát regulérní hokejové zápasy dospělých týmů. Krasobruslaři i hokejisté budou halu využívat především k tréninkům. Mladší týmy pak v ní budou hrát i své zápasy. V jejich případě budou rozměry ledové plochy dostatečné. Dospělí hokejisté však budou příští sezónu hledat útočiště jinde. „Ti by měli pro svá utkání využít zimní stadion buď v Benátkách nad Jizerou nebo v Poděbradech,“ doplnil místostarosta.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Stavba a provoz dočasné zimní haly není levnou záležitostí. Podle stávajících předpokladů vyjde stavba na 5 milionů korun, měsíční provoz pak na 200 tisíc korun. Předpokladem je, že na vlastní provoz si hala vydělá díky placeným tréninkům sportovců.

Dočasná ledová plocha v nafukovací hale by tedy jako provizorium sloužila nadcházející zimní sezonu. Její provoz by tedy pravděpodobně skončil zhruba v těchto dnech přesně za rok. To už by se mělo chystat spuštění provozu nového zimního stadionu.

Demolice v polovině dubna

Podle posledních informací by k demolici toho stávajícího mohlo dojít už v polovině dubna. To má dorazit speciální bagr se štípacími nůžkami, které si místní pamatují například z demolice bývalé lávky pro pěší přes Labe. Stržena bude část stadionu, kde je nyní kluziště a tribuny. Část se zázemím zůstane zachována, ale projde rekonstrukcí. Hala s tribunami pak bude postavená nová. Současně se staví také velké parkoviště směrem k železniční trati, které bude sloužit jak návštěvníkům nového zimního stadionu, tak nového bazénu. Ten má být dostavěn letos v prosinci.