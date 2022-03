Všechna auta, která budou chtít město opustit směrem na Všechlapy, Bobnice, Krchleby a obecně ve směru na Mladou Boleslav, nebo se dostat do části Nymburka za přejezdem, budou muset na poměrně dlouhou objízdnou trasu.

Na nyní opravovaném kruhovém objezdu u Hudebního klubu Mlejn se dají doprava po Velkých Valech, dále Poděbradskou ulicí s výjezdem do Babína, odbočením vlevo na Budiměřice a nájezdem na obchvat města. To pokud pojedou od centra.

V opačném směru to platí stejně s nájezdem na obchvat u Všechlapského vršku.

Alternativní trasou je pak cesta přes Veleliby.

Dobrou zprávou je ta, že v době uzavírky nadjezdu bude už zprovozněn zmíněný kruhový objezd u Hudebního klubu Mlejn a jiná zásadnější komplikace by tak řidiče neměla brzdit.

Změny se dotknou i autobusů

Uzavírka a rekonstrukce železničního nadjezdu, který je ve špatném technickém stavu, se chystala několik let. Provedena měla být loni, ale kvůli komplikacím s výstavbou obou kruhových objezdů na ni došlo až nyní. Přesný termín dokončení prací a otevření nadjezdu zatím dán není.

„Oprava uzavře nadjezd přes železniční trať na předpokládaných šest až devět měsíců, tedy zhruba do konce listopadu,“ uvedla mluvčí radnice Olga Vendlová.

Změny se dotknou autobusových linek PID 434, 436, 499 a 676. Chodníky na nadjezdu zůstanou v době oprav otevřené, chodců se tedy omezení týkat nebudou.