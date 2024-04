O kopec měli místní po odbagrování zeminy starost. Místostarosta Zdeněk Vocásek však ujistil, že o místo na sáňkování a bobování místní rodiny do budoucna nepřijdou. Odbagrovaná plocha posloužila těžké technice při usazování nových mostních konstrukcí. „Po skončení prací firma uvede místo do původního stavu. Ano, kopec na sáňkování bude zase tam, kde byl dosud,“ potvrdil místostarosta. Stejně tak zmizí dočasná panelová cesta. Místo má být volně průchodné do konce května.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Město mělo projekt připraven už delší dobu, několikrát se však nepodařilo vybrat dodavatele stavby. „V prvních dvou kolech se nikdo nepřihlásil. Až ve třetím kole přišly tři nabídky, vybrána z nich byla ta nejnižší,“ řekl Vocásek. Demolici s následnou výstavbou nových mostů provádí firma N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, která nabídla cenu 8,8 milionu korun.

Mosty jsou určeny pro chodce a oddělují historickou část města od dalších čtvrtí. Jsou častou spojkou při procházkách k hradbám či na cyklostezku k Labi. Velký nápor zažívají třeba o posvícení, když právě tudy míří davy lidí na atrakce do parku pod hradbami.