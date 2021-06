„Částečně mě přemluvila matka. Ale už si myslím, že nechat se očkovat je dobře. A takovéto akce, jako je očkovací maraton, pomáhají proočkování zrychlit,“ řekla v půl deváté večer krátce poté, co si s přítelem nechali společně píchnout vakcínu. Jako odměnu dostali nálepky, které pak před budovou vyměnili za dvě točená nealkoholická piva zdarma.

Tuto odměnu si mohli vybrat všichni, kdo na akci v Nymburce dorazili. Ne všichni tuto možnost využili, ale výčepní ve stánku se nenudil. „V tuto chvíli mám vytočeno asi 180 piv. Lidé pro pivo chodí, ale že by tu stály fronty, to zas ne,“ konstatoval muž za pípou.

Hlavně, že je to večer. Mám čas

Očkovací maraton vymyslela koordinátorka městeckého očkovacího centra Lucie Drobík Kolářová a nymburská nemocnice společně s dobřichovickým očkovacím centrem se k akci připojily. Jejím cílem bylo především přilákat mladé. V Nymburce očkovací maraton, jehož podmínkou bylo minimálně 24 hodin očkování bez přerušení, začali v pátek v 9 hodin ráno. A několik týmů zdravotníků, kteří se střídali po směnách, pak očkovalo nepřetržitě až do sobotního poledne. Tedy 27 hodin.

Už v pátek dopoledne ale museli řešit drobnou komplikaci. „Přišel mladý muž, který se dožadoval vakcíny, aniž by byl v rezervačním systému. Působil tak, že byl pod vlivem drog. Když jsme mu vysvětlili, že vakcínu za těchto okolností dostat nemůže, byl velmi vulgární a museli jsme zavolat strážníky. Před jejich příjezdem utekl, ale podle mých informací jej strážníci dohledali a zadrželi,“ uvedla mluvčí nemocnice Aneta Šenová.

Jinak ale akce probíhala bez problémů a drtivá většina očkovaných si pochvalovala organizaci. „Je to super, celé očkování se tím urychlí, rád jsem toho využil,“ usmíval se krátce po zalepení vpichu Radek Sedláček. Podobně hovořil i Michal Macháček. „Já jsem hlavně rád, že je to večer. To pak pro mě nebyl problém udělat si čas,“ konstatoval mladý muž.

Při pohledu do čekárny před i po očkování bylo jasné, že právě strategie přitáhnout ve večerních a nočních hodinách především mladší ročníky zafungovala. V době našeho příjezdu po osmé hodině dorazili do Obecního domu také otec se synem, který rovněž neměl rezervaci. „Syn odjíždí na měsíc do Ameriky, potřeboval by naočkovat narychlo, tak to zkoušíme,“ vysvětluje u přijímacího stolku otec.

„Bohužel, naše kapacita i s náhradníky je vyčerpaná, v tom vám pomoci nemůžeme,“ vysvětlil koordinátor centra Martin Novotný. „Chápu, nedá se nic dělat, jedeme do Městce Králové, tam to ještě údajně lze,“ uvedl otec.

Zájemci z Ostravy a Brna

A nemýlil se. Městečtí zdravotníci skutečně až do sobotního dopoledne přijímali i ty, kteří přišli bez rezervace. „Byli jsme na to připraveni, tu možnost skutečně nabízíme. Kolem šesté večerní byl ještě relativní klid a na žádný nával to nevypadalo. Podívejte se ale ven nyní, je to krásný pohled,“ odkazovala městecká duchovní matka celé akce na nemocniční dvorek. Na něm se v devět večer táhla fronta prakticky podél celé nemocniční budovy.

Na očkování čekaly desítky převážně mladých lidí. Vedle vchodu fungoval stánek místní kavárny včetně krytého velkého stanu s posezením. Příchozí si mohli také prohlédnout výstavu fotek Matěje Majerčina, který zdokumentoval nejtěžší covidové chvíle v jičínské nemocnici. Za soumraku očkovací maraton v Městci skutečně připomínal více kulturní festival než zdravotnickou akci s potřebným vpichem. Přesně podle představ hlavní organizátorky.

„Je to paráda, opravdu jsem rád přišel. Jsem za takovou akci rád,“ komentoval dění v městecké nemocnici Luboš Karbusický krátce po očkování. Městecká nemocnice očkovala dokonce 33 hodin v kuse, což by měl potvrdit záznam do Knihy rekordů jako nejdelší nonstop očkování na našem území vůbec.

Počty očkovaných v obou nemocnicích během akce byly obdivuhodné. V Nymburce, kde fungovalo více zdravotnických týmů, naočkovali přibližně 1 400 zájemců. V Městci Králové se pak číslo pohybovalo kolem tisícovky.

„Ještě v sobotu ráno, když už jsme chtěli uzavřít možnost očkování pro neobjednané, volali tři mladíci z Brna, jestli by mohli přijet. To si samozřejmě nenecháme ujít a určitě je také naočkujeme,“ konstatovala po tříhodinovém spánku městecká koordinátorka Lucie Drobík Kolářová. Podle jejich slov dorazili také zájemci z Ostravy. Dobrá věc se tedy podařila.