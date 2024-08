Zlatá olympijská medaile z Paříže i s kousky Eiffelovy věže poputuje během pár dnů do Nymburka. V pátek po poledni ji získal jedenatřicetiletý kanoista z Nymburka Martin Fuksa. Na kilometrové trati kraloval už v rozjížďce i v semifinále, a suverénně opanoval i finálovou jízdu.

Fuksa se s celým rodinným týmem dlouhodobě připravuje v Nymburce a o podmínkách v areálu na Vesláku se zmínil i v rozhovoru pro Českou televizi bezprostředně po zisku olympijského zlata. „Už jsem to zmínil několikrát, že v Nymburce je nejlepší loděnice. Kdo chce začít pádlovat, přijďte k nám do Nymburka,“ vzkázal mladým adeptům přímo do kamery.

Fanoušci se sešli při sledování zlatého závodu přímo na nymburském Vesláku. | Video: Marta Svobodová

Martin Fuksa tak vylepšil svá pátá místa z předchozích olympiád a po dojezdu zářil štěstím. „Tak je to tady. Říkáte, že jsem olympijský vítěz? Mně to dojde asi až trošku později,“ reagoval hned v úvodu vítěz závodu na otázku reportéra ČT.

Na pařížské olympiádě startoval kromě své hlavní trati také s bratrem Petrem v závodě deblkanoí na 500 metrů, kde ve finále skončili sedmí.

Na začátku příštího týdne by se měl Fuksa objevit v Nymburce. Podle informací Deníku po splnění povinností v mateřském týmu Dukly Praha a dalších záležitostech by mělo dojít na přijetí na nymburské radnici. Zatím není jasné, jestli se chystá i přivítání zlatého olympionika s místními obyvateli.