Během akce s rozpočtem 16 miliard korun má dojít nejen ke komplexní rekonstrukci, ale také přidání třetí traťové koleje. Dojde k přeložce trati na výjezdu se stanice Nymburk ve směru Lysá nad Labem a vybudování zárodku tzv. Všejanské spojky. Ta má sloužit pro napojení trati z Prahy do Lysé na trať z Nymburka do Mladé Boleslavi. Jde o vytížený úsek i z pohledu nákladní dopravy, je hojně využívána zejména pro dopravu mezi Českem a Německem.

Zvýšení rychlosti na 160

Součástí akce je i rekonstrukce železničních stanic Nymburk (osobní a předjízdné nádraží), Kostomlaty nad Labem a Lysá nad Labem. Oprava bude zahrnovat jejich peronizaci a prodloužení kolejí pro nákladní vlaky až na délku 780 metrů. Rekonstrukcí projdou také zastávky Kamenné Zboží, Stratov a Ostrá.

Akce má přinést také zvýšení rychlosti ze 120 na 160 kilometrů v hodině, u Stratova má vzniknout odbočka Hákov obousměrným kolejovým propojením pro snížení dopadu výluk na provoz vlaků. Zmizí rovněž několik přejezdů. Celkem 19,75 kilometru dlouhý úsek má být současně vybaven již zabezpečovačem ETCS, počítá se s jeho přepnutím na střídavý proud.

Kvůli stavbě se loni ozvali někteří obyvatelé Nymburka s žádostí o zřízení nové zastávky na trati, která by přinesla lepší přístup k vlakům. Vedení města Nymburka, zástupci Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) a Správy železnic se na únorové schůzce shodli, že dopravní obslužnost rozvíjejícího se území musí být řešena komplexně. Obyvatelé Jankovic, Drahelic a lokality Na Hroudách budou podle dohody železniční dopravu využívat do zastávky Kamenné Zboží, do které bude posílena návazná autobusová doprava.

„Z pohledu města, IDSK a Správy železnic je toto řešení efektivnější. Správa železnic ho vítá především s ohledem na kapacitu trati, plynulost dopravy a zvýšení traťové rychlosti. Výsledkem jednání je výrazné zlepšení dopravní dostupnosti výše uvedených lokalit,“ uvedl mluvčí Správy železnic Jan Nevola.