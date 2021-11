PODÍVEJTE SE: Nové zakončení lávky na Zálabí je bezbariérové u obou sjezdů

Až do těchto dnů bylo zakončení nové lávky na zálabské straně obehnáno neprůhledným oplocením, a tak řada místních nevěděla, jak vlastně bude lávka do ulice Na Bělidlech před restaurací Žofín ústit. Nyní je to už jasné.

Zakončení lávky na zálabské straně. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Bude mít podobně jako lávka předchozí dva sjezdy, jeden ve směru ke Kolínské ulici pod kamenným mostem, druhý pak směrem k pivovaru, či k Hrabalovu posezení a budoucí městské náplavce. Na rozdíl od předchozí lávky však má tato obě zakončení bezbariérová, tedy cyklisté, pro něž bude nové přemostění také určeno, nebudou muset na jedné straně seskakovat a kola přenášet po schodech. VIDEO: Náklaďáky najely na nymburskou lávku, zatěžkávací test má za sebou Přečíst článek › Na zálabském zakončení probíhají poslední dokončovací práce, ve středu se mimo jiné dodělávalo zábradlí přímo před Žofínem.