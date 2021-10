/FOTOGALERIE/ Zástupce sdružení stavebních firem v pondělí v poledne přímo na stavbě oznámil, že podle stávajících plánů mají ambici otevřít druhý kruhový objezd v sobotu 23. října. Přičemž ještě letos chtějí opravit ulice V Kolonii a Tyršovu, které byly součástí objízdné trasy. Během března se pak chystají opravit špatně postavený první kruhový objezd, přičemž to by měli zvládnout do jednoho měsíce. Tak, aby v dubnu mohla začít plánovaná velká oprava železničního nadjezdu.

Na kruhovém objezdu v současné době probíhá především dláždění. A to jak jeho vnitřní části, tak přilehlých chodníků. Uvnitř kruhového objezdu bude zemina, kterou buď ještě letos, nebo příští jaro osází Technické služby zelení. V dalších týdnech pak čeká dělníky pokládka povrchů včetně těch asfaltových. Nakonec přijde na řadu vodorovné dopravní značení. „Jediným problémem kvůli kolaudaci by mohla být sousední stavba parkoviště před budovou policie. Součástí jejich projektu je i chodník před budovou, ovšem bez něj nám policie ani stavební úřad nezkolauduje naši stavbu. Oni však mají termín dokončení do půli prosince,“ řekl Vít Zápotočný, výkonný ředitel firmy ČNES.