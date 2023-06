/FOTO/ Více než metr a půl dlouhý had zmizel z terária chovatele. Takové hlášení dostali strážníci v Nymburce ve středu kolem 18. hodiny. Krajta královská je nyní „na útěku“ a městská policie vydala upozornění, jak se zachovat v případě jejího objevení.

Krajta královská nalezená před více než čtyřmi lety při opravě domu v Městci Králové. V rukách ji drží Luboš Vaněk ze Záchranné stanice na Huslíku. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Had zmizel z terária ve Sladkovského ulici ve čtvrti Habeš. „Měří 160 centimetrů. V případě nálezu hada prosím zachovejte klid a okamžitě zavolejte na tísňovou linku městské policie – 156,“ vyzval vrchní strážník Martin Rajl.

Na sociální síti se pod příspěvkem strážníků rozjela diskuse, na kolik je takový had nebezpečný a může znamenat skutečné riziko. Mezi komentujícími se objevila i majitelka hada, která místní uklidňuje. „Je neškodný a asi bude někde schovaný. Je to mazlík už pár let. Ale kdyby se náhodou objevil, budeme moc rádi,“ vzkázala diskutujícím.

Případy spojené s velkými hady se na Nymbursku už několikrát objevily. V dubnu 2007 zmizel hroznýš královský o délce dva a půl metru ze školního terária v Poděbradech, kde o něj pečovateli chovatelé z Kroužku mladých přírodovědců. Prázdné terárium objevil jeden z členů kroužku, když šel hada krmit. Jak se brzy ukázalo, zvíře ukradl zloděj. Ten se do základní školy tehdy ještě nesoucí jméno Na Valech, dnes Václava Havla, vloupal pravděpodobně cíleně za krádeží obřího škrtiče. „Musel to být vyloženě znalec prostředí. Dostal se do místnosti, která nebyla elektronicky zabezpečená. Navíc se nebál vzít dvouapůlmetrového hada,“ uvedla tehdy vedoucí kroužku Marta Hollerová.

Před čtyřmi a půl lety se nečekaně setkal s velkým hadem také majitel domu v Městci Králové. Muž při rekonstrukci svého domu odklopil část podlahy, odkud na něj vykoukla krajta královská. Ihned volal policii na linku 158. Had nevykazoval známky nebezpečí a na místo byl přivolán Luboš Vaněk ze Záchranné stanice Huslík, který hada odchytil a převezl do stanice. Jak se později ukázalo, krajta „utekla“ chovateli ze sousedství.

Záhadné kameny se znaky a svítící symbol. Nikdo neví, co vzniklo na kopci u Lysé

Podle Luboše Vaňka je krajta královská škrtič pocházející z Afriky. „Dorůstá velikosti přes jeden metr. S trochou nadsázky se dá říci, že je to taková přerostlá užovka,“ řekl vedoucí stanice Luboš Vaněk. Podle jeho slov nemusí nález krajty nutně vždy znamenat ohrožení zdraví nebo života nálezce a lidí v okolí.