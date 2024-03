/FOTO, VIDEO/ Špička věže kostela svatého Jiljí v Nymburce je po 142 dnech opět zpátky na svém místě. Nově pozlacený kříž i s bání a celá střecha pobitá měděnými pláty svítí do širokého okolí ještě výrazněji, než před opravou.

Špička věže se ve čtvrtek 21. března vrátila na kostel svatého Jiljí v Nymburce. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Na historickou podívanou dorazilo ve čtvrtek před 9. ráno na Kostelní náměstí několik set lidí včetně školních tříd. Samotné vyzdvižení za pomocí speciálního jeřábu trvalo necelou čtvrt hodinu a pracovníci po spuštění věže na původní místo sklidili potlesk na otevřené scéně od přihlížejících.

Už před 9. hodinou rozmlouvali kousek od opravené špičky pracovníci firmy, která věžičku přes zimu přímo na náměstí rozebrala a zase postavila. „Je to dobrý. Neprší, nefouká, počasí vyšlo skvěle,“ konstatoval jeden z mistrů. Chvilku se řešily krátké popruhy, kterými bude věž upoutána na vytažení. „Musejí se vyměnit a použít delší. Ale to je hned,“ komentoval to jeden z pracovníků.

To už dorazil i stavební technik zastupující arcibiskupství Petr Miškovský. „Věž byla na zemi kompletně rozebrána, v jednu chvíli z ní nezůstalo vůbec nic. Prvky, které byly na výměnu, byly vyměněny za nové, což je vidět třeba ve spodní části, kde jsou nové krovy,“ ukazoval názorně muž mající na starosti stavební dozor.

Trámy byly vyměněny i nahoře na věži. „Aby to pěkně dosedlo a mohlo být připevněno a věž se při větším větru nepřeklopila dolů,“ vysvětloval Miškovský i pro laiky.

Nové pozlacení

Nad čím se možná mnozí pozastaví, když si vzpomenou na podobu předchozí věže, je jasně svítící pozlacený kříž s makovicí pod ním. „Dříve se zdálo, že kříž ani makovice pozlacené nebyly a takhle nezářily. Ale my jsme z historických dokumentů zjistili, že skutečně původně pozlacené tyto prvky byly, proto jsme je nechali také pozlatit,“ vysvětlil stavební technik.

Právě pozlacení trošku navýšilo rozpočet, jak prozradil o kousek dál stojící farář Jaroslav Krajl. „Oproti původnímu rozpočtu kolem čtyř a půl milionu došlo k mírnému navýšení právě třeba kvůli pozlacení. Celková cena se pohybuje někde kolem 4,8 milionů korun,“ řekl duchovní. Dotacemi přispěly město, ministerstvo kultury a před schválením je také krajský příspěvek.

Pak už se rozjel výtah připoutaný k lešení a v něm pracovníci určení k tomu, aby nahoře pomáhali vyzdviženou věž usadit. Kolem čtvrt na deset nastartoval jeřábník motor a věž se po necelých pěti měsících opět ocitla ve vzduchu. Samotné zdvižení a první dosednutí na věž netrvalo ani čtvrt hodiny. „To bylo rychlý a za celou dobu se ta věž ani nezakývala,“ všiml si jeden ze školáků. K tomu přispěla nejen zručnost pracovníků, ale také naprosté bezvětří.

Ještě během čtvrtka museli chlapíci nahoře na věži zakrýt zbývající metr a půl ve spodní části měděnými pláty, aby do věžičky nezatékalo. „Bude se to dělat až nahoře, aby to bylo přesně na míru a dobře to navazovalo,“ vysvětlil Miškovský. Pak ještě v příštích dnech dojde na další dodělávky a nakonec rozmontovat lešení. Zhruba čtrnáct dnů po Velikonocích už by nemělo být znát, že se na Kostelním náměstí poslední půlrok děly historické opravy.