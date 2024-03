Poslední etapa bude oproti čtyřem předcházejících dost netypická. Nepůjde o klasické úpravy vnitrobloků se zelení nebo stavbu nových parkovišť u vchodů do paneláku. Opravované území tvoří v části blíže ke Zbožské ulici zástavba rodinných domků, blíže pak ke komplexu u Adély zčásti neupravená zeleň. A samozřejmě silnice a chodníky.

„Opět prosíme všechny místní obyvatele o trpělivost během stavebních prací. Odměnou jim budou nové zpevněné plochy silnic a chodníků, více parkovacích míst, doplněné veřejné osvětlení, výsadba nové zeleně a nový městský mobiliář,“ vypočítal místostarosta Bořek Černý.

Ohraničené území, kterého se budou opravy týkat.Zdroj: město Nymburk

Náklady na poslední část jankovických oprav jsou vyčísleny na přibližně 13 milionů korun. S koncem roku by tak měla skončit revitalizace celého jankovického sídliště, které obývá kolem třech tisíc místních. Tedy zhruba každý pátý obyvatel Nymburka.

Opravy trvaly od roku 2020, celkem čtyři roky. Předcházela jim revitalizace sousedního drahelického sídliště, která byla rozdělena na sedm etap a začala už v roce 2012 za starosty Miloše Petery. Oprava většího z obou sídlišť trvala osm let. Celkem stavební ruch provázel obyvatele obou sídlišť dvanáct let. Od příštího roku by tak už v klidu měli všichni užívat nové podoby okolí svého bydliště.