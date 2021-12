Jednou z nejdiskutovanějších investic je zejména mezi mladšími ročníky už několik let vybudování nového skateparku v lokalitě u hasičského hřiště vedle labské cyklostezky. V příštím roce už by se vyznavači skatu měli dočkat. S novým skateparkem by celá část lokality u hasičárny měla změnit svoji podobu. Jinak bude přeložena cyklostezka, úprav se dočkají i přilehlá sportoviště. Projekt skateparku je připraven už z dob minulého vedení radnice. To současné podmiňovalo jeho výstavbu dokončením sportovního hřiště u Tyršovy školy, což se letos stalo. Nový skatepark i s přeložením cyklostezky má vyjít na 7,1 milionu korun.