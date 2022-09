V Nymburce začalo město nabízet popelnice na třídění k jednotlivým domům před dvěma lety na jaře. Pilotní projekt odstartoval v Jankovicích a postupně se rozšiřoval do dalších částí. V těchto dnech dostali do schránek leták obyvatelé centra města, Zálabí, Drahelic a lokality Na Hroudách. Právě tyto části města jsou poslední a měly by se do projektu zapojit během září. Hromadné vydávání nádob se chystá od 6. do 8. září ve jmenovaných lokalitách.