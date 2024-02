/FOTO/ Hana Kožuriková. Sociální pracovnice, ředitelka Romského sdružení občanského porozumění (RSOP). V Nymburce a okolí pomohla stovkám lidí, převážně Romů, kteří se dostali do složité životní situace. V současné době sedmačtyřicetiletá žena už druhým pomáhat nemůže. Na lůžko ji připoutala rakovina a sama zůstala bez příjmů.

Hana Kožuriková bojuje s rakovinou. | Foto: Donio.cz

Její blízcí založili sbírku na portálu Donio.cz s všeříkajícím názvem Hanka má v těle nádor, který ji upoutal na nemocniční lůžko. „Peníze z této sbírky budou použity na kvalitnější zdravotní péči. Na kvalitnější stravu, která značně ovlivňuje její zdraví. Na praktický chod domácnosti, kterou Hanka obývá sama. A v případě nutnosti na úhradu služeb paliativní péče,“ píše se u vyhlášené sbírky.

Pořádala tábory, sháněla bydlení

O aktivitách Hany Kožurikové a jí vedeného sdružení několikrát psal i Nymburský deník. Například v roce 2008, kdy uspořádala čtrnáctidenní tábor v Ratajích nad Sázavou. Byl určen pro chudé děti, jejichž rodiče nemuseli nic platit. „Všechny děti, které jsou tu s námi na táboře, jsou z rodin, kde jejich rodiče nepracují a příjem takové rodiny činí životní minimum. Tábor se uskutečnil z jednoho prostého důvodu. Poznat více děti,“ přiblížila tehdy předsedkyně RSOP Hana Kožuriková. Na táboře se jako vedoucí sešly sociální pracovnice z různých lokalit. Na táboře bylo osmadvacet dětí z chudých rodin ve věkovém rozmezí od sedmi do patnácti let. Táborníci pocházeli z Neškaredic, Třebestovic a Nymburka.

O čtyři roky později pomohlo její sdružení v Nymburce 300 klientům, kteří za ní během roku zavítali. Mezi nimi rodině Korových, která se přistěhovala z Kolína do problematické lokality Vicherna u Třebestovic. „Nastěhovali se do prostor, které byly doslova ruina. V září zapršelo, měli všude vodu, bydlet se tam opravdu nedalo. Zavolali nám. Rodinu tvoří druh s přítelkyní a jejich tři děti ve věku od tří do deseti let,“ popsala tehdy situaci Kožuriková. Romské sdružení kontaktovalo kolínský odbor sociální péče. Po několika jednáních a dohodě s nymburskou ubytovnou se rodinu podařilo umístit do domu nedaleko nymburského nádraží. „To byl ovšem jen začátek. Nejstarší chlapec dlouhodobě nechodil do školy. Což jsme změnili. Také jsme jim zajistili lékaře,“ sdělila Kožuriková.

V Nymburce se na veřejnosti asi nejvíce probíral případ, který se odehrál před deseti lety. Skupina šesti Romů, kteří dlouhá léta žili v Nymburce, přišla o střechu nad hlavou. Situaci se rozhodli řešit tak, že z posledního příjmu jednoho z nich koupili dva stany a začali bivakovat v křoví poblíž nymburské elektrárny. S čímž nebyli spokojeni sousedé, policisté ani oni sami. Pomocnou ruku v tomto případě opět podalo Romské sdružení občanského porozumění s terénní pracovnicí Hanou Kožurikovou. „Začali jsme shánět. Pro čtyřčlennou rodinu jsme vyjednali podnájem v rodinném domku v Oskořínku, kam se budou moci nastěhovat ve středu. Zbylé dvojici mužů jsme zajistili místa v nymburské ubytovně v Resslově ulici," oznámila tehdy Hana Kožuriková.

To potvrdil i tehdejší místostarosta Pavel Fojtík, který situaci s terénní pracovnicí řešil. „Je to velmi těžké snažit se pomoci někomu, kdo měl problémy vydržet na ubytovně. Ale zdá se, že ve spolupráci s romskými sdruženími a především s paní Kožurikovou se nám to prozatím vyřešit podařilo," řekl před deseti lety Fojtík.

Nyní potřebuje Hana Kožuriková podat pomocnou ruku sama. „Až doposud si myslela, že všechno v životě zvládne sama. Sbírka pomůže paní Hance, která nemá v současné době žádné příjmy, žít po materiální a zdravotní stránce stránce klidnější život,“ píše se ve sbírce na Donio.cz. Odkaz na sbírku naleznete zde.