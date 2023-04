Maturita s prstem v nose. Herci bavili studenty scénami z důležitých knih

/FOTO, VIDEO/ Neobvyklou premiéru má za sebou Hálkovo městské divadlo v Nymburce. To tento týden hostilo jak žáky středních škol, tak dospělé publikum, přičemž všichni mohli vidět představení Maturita s prstem v nose. Ve zkratce se dá říci, že jde o rychlé a vtipné předvedení obsahu dvaceti zásadních knih, o nichž by měli vědět to podstatné studenti u maturitní zkoušky.

Představení Maturita s prstem v nose Hálkově městském divadle. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický