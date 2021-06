„Hala bude maximálně časově vytížena, rozvrh je už nyní rozepsán od půl osmé ráno do deseti večer každý den včetně víkendů,“ řekl při slavnostním zahájení ředitel školy Jiří Hubálek.

Otevření haly přivítal za basketbalovou akademii i Petra Benda. „Samozřejmě je to pro nás velký přínos. Dosud jsme trénovali v tělocvičně na gymnáziu a ten časový prostor nebyl takový, jaký budeme mít tady. Máme v akademii děti všech ročníků, tréninky budou lépe rozloženy. A samozřejmě hala bude sloužit i k soutěžním zápasům mládeže,“ řekla nymburská basketbalová ikona Petr Benda.

Podle jeho slov by se do haly mohl občas dostat i úspěšný A tým Nymburka. „Je to opravdu krásná hala, i když teď se s nimi tak trochu roztrhl pytel,“ usmíval se slavný basketbalista v narážce na to, že před několika měsíci byla v sousedních Poděbradech také otevřena nová sportovní hala Bios.

Zrod této nymburské haly však vůbec nebyl idylický a podle původních záměrů měla sloužit svému účelu už několik let. Úvodní projekt byl připraven už před sedmi lety v roce 2014. První rekonstrukce začala v roce 2017. Na té se podílely dvě firmy, z nichž bohužel jedna zkrachovala a druhá nebyla schopna dílo dotáhnout do konce. Stavební práce byly zastaveny a do budovy dokonce začalo výrazně zatékat, což způsobilo značné škody. „Byly to tady opravdu ruiny, když jsme si to byly prohlédnout před začátkem naší rekonstrukce,“ řekl zástupce firmy, která staveniště převzala v loňském roce a začala práce dokončovat.

Výsledek se podařil. Práce spočívaly především v zateplení obvodových stěn a střechy. Všude je nové osvětlení, v hale najdeme moderní elektroniku připravenou sledovat potřebné ukazatele při basketbalových zápasech. V zázemí sportovci najdou posilovnu s kvalitními stroji, několik novotou vonících šaten se sociálním zázemím. Nový je také systém vzduchotechniky. Celkové náklady se vyšplhaly na 21,2 milionu korun, přičemž 40 procent zaplatily fondy Evropské unie (8,5 milionu korun). Větší polovinu investice zaplatil zřizovatel školy, tedy Středočeský kraj.