Jenže z vystavených asi 12 koloběžek jich podle současného zákona může do provozu na silnice jen necelá polovina. Konkrétně ty, které dosahují maximální rychlosti 25 kilometrů v hodině a mají akumulátor do 250 wattů. „My na to samozřejmě kupující vždy upozorňujeme. Se silnějšími stroji by správně měli majitelé jezdit například po lesních pěšinách. Ale zatím to nikdo moc neřeší,“ říká Bárta.