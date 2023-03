/FOTOGALERIE/ V úterý navečer se na obloze u Nymburka objevila barevně intenzivní část duhy. Ta sama o sobě není v našich končinách zas takovou zvláštností, nicméně v tuto dobu a s takto výraznými pruhy barevného spektra je to skutečně působivá podívaná.

V úterý navečer se na obloze u Nymburka objevila barevně intenzivní část duhy. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

První snímky byly pořízeny po čtvrt na šest ze silnice mezi Sadskou a Zvěřínkem. Jasně viditelná část duhy se pomyslně zapichovala kamsi do domků v Kostelní Lhotě. Stejný jev byl vidět i o pár minut později ze zahrádkářské kolonie Komárno při pohledu směrem k nymburskému letišti.

Krátký déšť a temné mraky tvořící pozadí duhy byly předvojem studené fronty, která bude zřejmě ve středu a čtvrtek jedním z posledních záchvěvů letošní zimy. Prostředek týdne tak má být v noci ještě mrazivý a teploty přes den by se neměly vyšplhat přes 10 stupňů. To se změní už na začátku víkendu, kdy se teploty dostanou i nad 15 stupňů a podobně jarně by už mělo být i celý příští týden.