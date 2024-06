Radnice je v tomto ohledu letos mimořádně úspěšná a díky žádostem už získala na investice více než 236 milionů korun. Čím to, že se věci kolem dotací a následně projektů daly do pohybu?

Změna strategie

V Nymburce se aktuálně staví a investuje jako už dlouhá léta ne. Na otázku, proč se věci daly do pohybu právě teď, zná odpověď místostarosta Zdeněk Vocásek, který je zodpovědný za dotace a investice. „Inicioval jsem změnu strategie v přípravě žádostí o dotace, kde došlo ke zrychlení řady procesů. Obvyklá lhůta pro příjem žádostí o dotace je dnes většinou jeden měsíc, ale alokace je vyčerpaná do deseti minut od otevření dotační výzvy. Je tak zřejmé, že bez kvalitní přípravy projektových dokumentací, strategického plánu rozvoje města, a především spolupráce s odborem investic a majetku, kterým patří poděkování, by takové výsledky nebyly,“ vysvětluje místostarosta.

Pohled do míst, kde bude hlavní bazén. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Do významných investičních akcí jsou využívány i volné peníze města ušetřené z minulých let. „Právě z nich je dosud financována stavba bazénu a částečně budou uvolněny i peníze na demolici haly zimního stadionu. Město na tyto akce ještě nečerpá úvěr, a to i přesto, že se jedná o takto finančně náročné investiční akce. Je to známka dobrého hospodaření v předchozích letech,“ konstatoval Vocásek.

Zrychlí akce nový stavební zákon?

Sám prakticky denně spolupracuje s řadou dotačních manažerů, se kterými analyzuje připravované dotační výzvy. „Jsou však i místa, kde máme ještě slabiny. Je nutné zrychlení přípravy projektových dokumentací, kde věříme, že se procesy zrychlí díky jednotnému řízení pro stavby dle nového stavebního zákona od 1. července,“ řekl Vocásek.

Ne na všechny městské projekty se však dotace dají využít. Příkladem je chystaná revitalizace lokality U Růžáku, tedy trojúhelníku mezi drahelickým sídlištěm a Tyršovou ulicí za železničním přejezdem. V daném případě by se dotace městu nevyplatila, a proto se rozhodlo akci spustit bez ní. Co přesně se bude v těchto místech a kdy, upřesníme v jednom z dalších článků.

Dotace i pro nemocnici

Pakliže město se raduje ze získání dotací ve výši více než 236 milionů, stejnou radost může mít i nemocnice. Ta už před časem získala obrovskou dotaci evropských peněz na rozšíření a modernizaci ve výši 150 milionů korun. Z nich platí velkou část nákladů aktuálních stavebních úprav, ale také z nich zajišťuje nákup některých potřebných přístrojů. Dalších více než 31 milionů získala nemocnice na zajištění kybernetické bezpečnosti.

Přehled důležitých dotací na nymburské projekty:

Investiční akce Výše dotace EU (v mil. Kč) Veřejné zdroje ČR (v mil. Kč) Celková dotace Bazén Nymburk 120 120 Levobřežní cyklostezka 13 5,6 18,6 Rekonstrukce chodníků Tyršova 21 4,5 25,5 Cyklověž u nádraží 19 7,1 26,1 Rekonstrukce krematoria 11 1 12 Výstavba Integrovaného záchranného centra 9 9 Učebna ZŠ Komenského 2 0,4 2,4 Osvětlení ZŠ Tyršova 0,7 0,7 Propojení Okružní a Na Hroudách 3,4 3,4 Staré děkanství 3,1 3,1 Automatizace a digitalizace služeb města 5,7 5,7 Zajištění kybernetické bezpečnosti infosystému 7,8 7,8 Zeleň Labské terasy podél Labe 1,7 1,7 Alej v ulici V Kolonii 2,1 2,1

Celkem přiznané dotace pro Nymburk 236,8 milionů korun.