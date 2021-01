Rozhodnutím radních také argumentoval na posledním zasedání zastupitelů po námitkách opozice starosta Tomáš Mach (Nymburk s klidem). Na otázku, zda se mohou v Nymburce objevit další reklamy politických subjektů na městském mobiliáři, odpověděl: „Pokud to schválí rada města, tak určitě.“

„Mobiliář nahradil rozpadající se lavičku na frekventovaném místě. Nejde o reklamu,“ uvedla mluvčí radnice Pavla Kukalová a připomněla, že lavička se stala oblíbeným relaxačním prvkem s výhledem na Labe a Ostrov.

Opozice i odborníci na politický marketing ovšem mají odlišný pohled. Podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (UDHPSH) tak Nymburk s klidem neporušil zákon jen díky tomu, že je oficiálně sdružením nezávislých kandidátů. „Není registrovanou politickou stranou, ani hnutím, tudíž se na něj nevztahují práva a povinnosti podle zákona o sdružování v politických stranách včetně zákazu přijímat dary a bezúplatná plnění od obce,“ konstatovala mluvčí UDHPSH Luisa Divišová.

Podle politologa Otty Eibla z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity jde o zajímavý případ, pohybující se v takzvané šedé zóně. „Jde o trvalou formu politické reklamy ve veřejném prostoru, která vytváří výhodu pro jejího zadavatele. To je samozřejmě cílem každé reklamy, zde je ale navíc zadavatel i tím, kdo o umístění této reklamy rozhoduje,“ říká Eibl s tím, že případ v obecné rovině připomíná několikrát kritizované případy radničních novin, v nichž dostává největší prostor starosta.

Opoziční zastupitel Jan Ritter (Nymburští demokraté) vidí postup současné radnice jako „hodně nebezpečný precedent“. „Je to o to horší, že se jedná o trvalou reklamu na politické uskupení ve veřejném prostoru. Naposledy jsem to viděl snad někdy před rokem 1989,“ zdůraznil Ritter.

Podle Eibla případ zejména vypovídá o politické kultuře. „Jde ale zřejmě o ojedinělý případ, nedá se očekávat, že by takových reklam začalo masově přibývat. Přeci jen ne každé sdružení nezávislých kandidátů má prostředky na pořízení takové reklamy,“ míní politolog Eibl.