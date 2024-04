Po dvoutýdenní přestávce by se mělo znovu vrátit teplé počasí, a tak si pořadatelé tradiční akce k zahájení nové sezóny v sedlech kol zřejmě vybrali správný termín. Přesněji řečeno, zdá se, že jim v tradiční dobu konání této akce bude počasí opět přát.

Cyklootvírák v Nymburce. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Cyklootvírák se uskuteční už po dvanácté. Letošní ročník připadá na sobotu 4. května.

Start společenské cyklovyjížďky vedoucí z velké části po labském břehu a přilehlých cyklostezkách je plánován tradičně na pivovarský dvůr. Pro většinu účastníků to vzhledem k letním teplotám v předchozích týdnech už asi nebude ostrý start do sezóny.

Desátý ročník Nymburského půlmaratonu a desítky běžela téměř tisícovka závodníků

To si uvědomuje i hlavní pořadatel akce a sládek nymburského pivovaru Bohumil Valenta. „Příroda je napřed, model klasické zimy a jara je silně pokřivený, takže se z květnového otevírání sezóny stává jen formalita. Zároveň je ale první květnová sobota už 12 let pevně ukotvena v kalendáři a je to krásný termín pro cyklospolečenské setkání,“ připomíná Valenta s tím, že zadní brána na dvůr pivovaru bude otevřená už po deváté ranní. Oficiální sraz je plánován na 9.30 a kvůli předpokládanému velkému počtu účastníků se ani letos nebude konat společný start, ale vyjíždět budou moci jednotlivci i skupiny individuálně mezi 10. a 12. hodinou.

Účastníky čeká obvyklá trasa začínající na levobřežní cyklostezce Labe směrem k Sadské a do Kerska, kde se účastníci mohou zastavit v Lesním ateliéru Kuba. U Lysé nad Labem překonají cyklisté Labe po mostě na druhý břeh a opět podle řeky přes Ostrou a Kostomlaty se vrátí zpět do nymburského pivovaru. Tam už na ně bude po 41 kilometrech čekat orosená odměna v podobě májového ležáku a dobroty od nymburského řezníka Píši.

„Neznám lepší program na víkend, než je pohyb na čerstvém vzduchu, společné chvíle s přáteli, svěží jarní zeleň, teplé sluneční paprsky a orosená zlatavá odměna po ujetých kilometrech,“ láká na výlet sládek Valenta.