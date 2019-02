Nymburk – Špatné výsledky mezi ostatními městy kraje a republiky vedly k navýšení počtu nádob na tříděný odpad už předchozí vedení radnice. To současné chce v trendu navyšování počtu kontejnerových hnízd pokračovat. Aktuálně radní schválili umístění barevných kontejnerů na dalších 21 místech ve městě.

Přitom vyhledávání nových míst pro stanoviště kontejnerů není jednoduchým procesem. „Byl to poměrně složitý proces, který bral v potaz všechny možné aspekty, jako například dostupnost pro vyvážecí techniku, majetkové vztahy a docházkovou vzdálenost. Navýšení počtu míst považuji za nutný krok, aby občané měli co nejjednodušší možnost vyhodit svůj vytříděný sběr. Samozřejmě jsme připraveni zabývat se i případnými připomínkami na umístění sběrných nádob,“ řekl místostarosta Bořek Černý.

Na základě odborných vyhodnocení a také dle požadavku občanů se počet míst v letošním roce rozšíří o nových 21 stanovišť, která přibydou k současným 71 místům. „Cílem je co nejvíce občanům zkrátit docházkovou vzdálenost a tím i dostupnost kontejnerů na tříděný odpad v Nymburce,“ uvedl Petr Černohous, mluvčí nymburské radnice.

Zahušťování sítě sběrných míst na vytipovaných místech je jedním z cílů, ke kterým se město zavázalo v plánu odpadového hospodářství. Navíc rozšiřování stanovišť na tříděný odpad vede k lepším podmínkám při jeho svozu.

Jednotlivá stanoviště byla projednána společně s Technickými službami, a to zejména z pohledu naplněnosti kontejnerů, četnosti jejich svozů a zlepšení dostupnosti pro obyvatelé žijící v daných lokalitách. „Některá nová stanoviště jsou již budována, dokončení všech se předpokládá v příštích měsících,“ doplnil Černohous.

Obce jsou za třídění odměňovány od obalové společnosti Eko-kom, autorizované státem. To jim o něco zlevňuje náklady na odpad. Čím víc vytřídí, tím víc dostanou. Tedy pokud budou obyvatelé města více třídit, dostane město více odměn a občanům se zlevní poplatek za odpady. Právě v těchto statistikách v posledních letech Nymburk nikterak nevynikal.

V Nymburce nyní platí poplatek za komunální odpad každá fyzická osoba ve věku 7 – 69 let, která má ve městě trvalý pobyt, a cizinec, který má povolen trvalý pobyt, přechodný pobyt delší než 90 dnů nebo pobývá přechodně déle než 3 měsíce v Nymburce. Poplatek za komunální odpad pro rok 2019 zůstává beze změn, tedy na částce 660 korun. Pro děti do 6 let a seniory nad 70 let je poplatek stanoven se slevou na 500 korun ročně. Úplně osvobozeni od poplatku jsou občané nad 90 let včetně.

Místa, kde přibydou kontejnery



1. 28.října – vedle oplocení COP

2. 28. října – vedle čp 1095

3. Jičínská – vedle řadových garáží

4. Masarykova – vedle štítu čp 901

5. Luční – vedle čp 2443

6. Brigádnická – vedle čp 2622

7. Park v Kolonii – vnitroblok proti čp 993

8. B. Smetany – u křižovatky s ul. Havlíčkova

9. B. Smetany – u křiž. s ul. Palackého

10. Obchodní – u křiž. s ul. Obslužná

11. Petra Bezruče – proti čp 1193

12. Jankova – proti čp 1810

13. U Lidušky – proti čp 1390

14. Kostelní – vedle hraniční zdi

15. Dlabačova – stan. kom odpadu vedle čp 2015

16. Ve Vilách – u křiž. s ul. Prostřední

17. Máchova – u místního nádraží

18. I. Olbrachta – stan. kom odpadu proti čp 1912

19. Dlabačova – stan. kom odpadu vedle čp 2006

20. V kolonii – vedle štítu čp 401

21. Obslužná – u křiž. s ul. Rákosová