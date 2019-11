Nymburk chce rozdat popelnice na papír a plasty k domům

Ještě lepší třídění odpadů pomocí změnou systému. To je záměr nového projektu radnice města ve spolupráci s Technickými službami, v rámci nějž by každý, kdo o to požádá, měl dostat ke svému domu popelnice na třídění papíru a plastu. Postupně by tak mělo ubývat netříděného odpadu, který se bude vyvážet méně často než dosud.

Takto budou vypadat popelnice na papír a plasty u nymburských domů. | Foto: archiv Technických služeb