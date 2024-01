Některé hospody už pivo zdražily, další to udělají až s první letošní zavážkou

/PŘEHLED CEN/ Po novém roce došlo na avizované zdražení točeného piva. A to kvůli jeho přeřazení do vyšší daňové sazby. Konkrétně z 10 do 21 procent. Někde zdražili razantně hned od prvního dne. Jinde ještě čepují za starou cenu, ovšem s tou pohnou nahoru hned poté, co jim dodavatelé přivezou novou a dražší várku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň